ERR.ee video | Kunstnik Youngarlic kolis nädalaks ajaks Stalkeri tänavale

"Minu kunstnikunimi tuli sellest, kui ma kuulsin ühte lugu kunagi ammu repeat'i peal, kus oli üks fraas, millest ma ei saanud täpselt aru, mida laulja ütleb," sõnas Reimo Õun ja lisas, et tema jaoks kõlas see nagu "youngarlic". "Ma mõtlesin, et see on lahe nimi, ning tegelikult ma ei tea siiamaani, mida ta täpselt ütles."

25. septembril kolis Õun Stalkeri käigus asuvasse ateljeesse, kuhu ta ootab kuni 29. septembrini kõiki endale külla. "Joonistan, näitan kunsti, pakun kohvi-teed, kui vaja, ja võtan külalisi vastu," mainis kunstnik ja tõdes, et ta tahtis enda kunsti kuskile üles panna ning kuna ta hea sõber on seotud Rotermanni, siis tekkis tal selline ootamatu võimalus. "Minuga ühendust võttes ütles ta , et pean ütlema kohe, kas ma tahan tulla Stalkeri käiku elama, mul oli võib-olla paar tundi aega otsustada."

Õuna sõnul sai tema visuaalne stiil alguse Londonist, kus ta neli aastat elas. "Ma olen pikka aega olnud animaator ning juba kaks aastat olen tundnud, et tahaks minna rohkem kunsti peale üle, et olla vähem aega arvuti taga," nentis ta.

Youngarlicu ajutine ateljee on Stalkeri käigus avatud kuni reedeni kell 12'st kuni 20'ni ning kuigi ta seal otseselt ei ööbi, siis ühe korra ta tahaks selle siiski ära proovida. "Kui ma juba siia tulnud olen, siis juba põhimõtte pärast võiks ühe öö siin olla, kasvõi vaiba peal väike pidžaamapidu."

28. septembril kell 18.00 saab ateljees tutvuda ka Nudist siidritega, mille kujundused on teinud Reimo Õun.