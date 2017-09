Arvustus. Susanne Sundføri melanhoolne humanism

Susanne Sundfør "Music For People In Trouble" (Bella Union) 8/10



Norra laulja-laululooja-produtsent Susanne Sundfør alustas folktrubaduurina omanimelisel debüütalbumil (2007), mille lauludest ilmus ka kontsertplaat "Take One" (2008). Teisel stuudioplaadil "The Brothel" (2010) liikus laululooja ambitsioonikama ja elektroonilisema stiili suunas. Järgmisel aastal ilmunud instrumentaalne kontsertplaat "A Night At Salle Pleyel" sisaldas eranditult süntesaatorimuusikat. Aastal 2015 ilmunud neljandal stuudiokauamängival "Ten Love Songs" liikus Susanne Sundfør tantsulisema popi poole. Plaat saavutas nii edetabeliedu kui kriitikute heakskiitu.

"Music For People In Trouble" on aga juurte juurde tagasimineku album. Laulud on kitarri- või klaveripõhised. Siiski on seadetes piisavalt hoolt kantud, et iga lugu kõlaks piisavalt erinevalt. Näiteks kõlab avapala "Mantra" minimalistlikult, järgnev "Reincarnation" aga juba lopsakamalt prominentse stiilkitarri ja muude lisakihtide abil. Klaverilugudest kõlab "Bedtime Story" kammerlikult ja jatsulikult klaveri ja improvisatoorse klarneti kokkumängu poolest, singlina väljastatud "Undercover" on aga laitmatult produtseeritud puhas kantripop.

Elektroonikat pole siiski hüljatud. "The Sound Of War" suubub nukrast kitarrisõrmitsusest mõiste drone kahemõttelisse kasutusse: öövastav burdoon manab kõrvu sõjamasinate kõlad. Tiitelpala algus kombineerib spoken word'i musique concrete'iga. Lõpulugu "Mountaineers" algab külalisvokalisti John Granti hauataguse häälega maa-aluse burdooni taustal, lõpuks võtab Sundfør üle ja kasvatab laulu elektrooniliseks gospeliks. Kuulajasõbraliku eksperimentalismi etaloniks saab aga "The Golden Age" barokse sündimeloodiaga, mis vaheldub dissoneeruvate klaveriakordidega.

Muusikaline väljund on siin tasane, aga palades toimub ometi üsna palju. Aegajalt võib kas või akustilistes lauludes ootamatult sisse tulla põnevaid leidhelisid. Üldine meeleolu on melanhoolne, siiski kajab läbi autori siiras humanism. Juurte juurde naasmine võib tähendada ideede otsa saamist või soovi taaskülastada vana lähenemist kasvavat küpsustaset arvesse võttes. Õnneks väljendab "Music For People In Trouble" Susanne Sundføri jaoks teist varianti.