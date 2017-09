Disainiöö tõi kokku Eesti ja Soome mööblidisaineri loomingu

Soomlasest mööblidisainer Simo Heikkilä ütleb, et plastiku aeg on lõplikult möödas. Tema kasutab vaid naturaalseid materjale ja pinnatöötlusvahendeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Asjadel peab olema pikk eluiga ning nad peavad olema ökoloogilised ja ergonoomilised. Samuti meeldib mulle väga näidata objekti konstruktsiooni," selgitas ta.

Toivo Raidmets ütles, et asja ilu pole eesmärk iseenesest, vaid see tekib siis, kui kõik heale disainile omased tingimused on täidetud. "Oleme küllaltki konstruktiivsed, ratsionaalsed, võiks öelda, et primitiivsed. Me ei otsi ilu kui asja iseenesest, vaid ma arvan, et see just tekib märkamatult, kui on eseme puhul täidetud tema selge ja loogiline konstruktsioon, napp või nutikas insenerlik osa, ese on hästi proportsioneeritud, siis ilu tekib iseenesest," selgitas Raidmets.