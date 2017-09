Eesti arhitektide külad võivad tulevikus leevendada suurlinnade korterikriisi

KODA on Kodasema arhitektide poolt projekteeritud väike mobiilne betoonist maja, mida saab kolida linnast linna või riigist riiki. Disainiööl tutvustatakse KODA küla ka Eesti publikule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on esimene KODA küla test maailmas, kuidas mitu koda koos saaks koosluse moodustada ja praegu on siin põhiliselt seitse koda," selgitas arhitekt Liina-liis Pihu.

KODA võiks olla tulevikulahendus suurlinnade kasvavale väikeste ökonoomsete elamispindade vajadusele ning pakkuda ajutisi lahendusi linnaplaneerijaile, võimaldades ajutiselt täita linnapragusid ja veel oma õiget otstarvet ootavaid tühermaid.

"Kõigis Euroopa suurlinnades on see küsimus, et noored elavad pikemalt üksi, abielluvad hiljem ja lahutavad varem, et jälle on vaja väikest korterit ja vanad inimesed elavad kauem ning aina rohkem üksikuna," põhjendas KODA vajadust arhitekt Ülar Mark.

Sel kevadel võitis KODA maailma arhitektide uute linnalahenduste konkursi, mille eesmärk oli leida strateegilisi lahendusi Londoni kasvavale korterikriisile. Väidetavalt on brittide pealinnas vajaka ligemale 250 000 korterit.

Mark usub, et lähima viie aasta jooksul kerkivad KODA külad lisaks Tallinnale ja Londonile ka mitmes teistes Euroopa paikades.