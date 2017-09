Kinodesse jõuab Marianna Kaadi dokumentaalfilm lõimumisest

28. septembril esilinastub režissöör Marianna Kaadi dokumentaalfilm "14 käänet", milles erinevas vanuses lapsed üritavad meeleheitlikult eestikeelsesse ühiskonda integreeruda. Need on mitme pere lood nelja aasta kestel.

Dokumentaalfilmi "14 käänet" aluseks on mitu paralleelselt arenevat perelugu. Peaaegu nelja aasta jooksul jälgisid filmitegijad eesti lasteaiaga harjuvaid Ksenijat ja Emiliat, eesti kooli kasuks otsustanud 7. klassi õpilast Marki ja sunniviisil Eestist lahkuma pidanud abiturienti Vitalit. Hirmud ja kõhklused, lootused ja frustratsioon, toimetulekud ja äpardused, lõimumine ja isolatsioon, keel ja identiteet – film proovib mõista reaalseid probleeme, millega vene keelt kõnelevad lapsed ja nende vanemad kokku puutuvad. Hoolimata ohust identiteeti kaotada, üritavad filmi peategelased meeleheitlikult eestikeelsesse ühiskonda integreeruda.

Filmi produtsent ja režissöör on Marianna Kaat, monteerija Kadri Kanter, peaoperaator Rein Kotov, operaator Max Golomidov, helikujundaja Tiina Andreas. Muusika on filmile kirjutanud "frenetic music orchestra". Selle nime all peitub üks Venemaal kuulsust kogunud noor abielupaar, kes mõni aeg tagasi otsustas poliitiliste erimeelsuste tõttu Eestisse kolida.

Filmi režissöör Marianna Kaat ütles, et meie ajal, kus piirid on avatud ja internet on ülemaailmne, võib ainult väga naiivne inimene arvata, et ühe keelega saab hakkama. "Nagu ütleb naljatades üks ema filmis: "Mida rohkem keeli laps oskab, seda parem. Siis saab temaga kõikjal reisida, hakkab mulle tõlkima. Kulub majapidamises ära.""

"Usun, et meil õnnestus vältida ülearutatud küsimust – miks on vaja õppida eesti keelt – ja vaadata mõneti laiemalt," sõnas režissöör.

"14 käänet" linastub kinos Artis ja seejärel paljudes paikades üle Eesti.