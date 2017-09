Eesti Pops pühendas saate Uku Kuudile

Lapstähena kuulsaks saanud Uku Kuut sündis 8. juulil, 1966. aastal. Kuueaastaselt salvestas mees Eesti Raadios oma esimese loo. Oma karjääri jooksul produtseeris Kuut muusikat Rootsi ja Ameerika artistidelt peamiselt R&B ja jazzi valdkonnas. Ta andis välja mitmeid albumeid, kus osales produtsendi, laulukirjutaja või lauljana. Mitmed neist valmisid koostöös ema Marju Kuudiga.

Saates kõlanud lugude nimekiri:

1. Uku Kuut feat. Sofia Rubina - One Who Cares (2013)

2. Uku Kuut - Magical Words (2013)

3. Uku Kuut - Soft Fashion (Sunner Sky Soul edit) (2013)

4. Uku Kuut & Vaiko Eplik - Grand Hotel Bruxelles (2016)

5. Maryn - I Don’t Have To Cry (198?)

6. Uku Kuut - Vision of Estonia (1985)

7. Uku Kuut - Right Or Wrong (1984)

8. Uku Kuut - Wild Men (1995)

9. Uku Kuut - Affinity (Sten Saluveer Tokyo Unit Remix) (2012)

10. Uku Kuut feat. Sofia Rubina - Ufo Planet Drum (2013)

11. Uku ja Marju Kuut ja EREO - Talveotsa laul (1974)

12. Uku Kuut - Eestlane on kosmoses (2014)

13. Uku Kuut, Diva Avari, Sten Saluveer ja Raul Saaremets - When Love Has Gone Away (2012)