Grammyle nomineeritud Paul Galbraith laekub Viljandisse

Alates 1980. aastatest on Galbraith tegelenud kitarri võimaluste avardamisega ja samuti klassikalise kitarri repertuaari kvaliteedi ja kvantiteedi kasvatamisega.

"Nende pingutuste tulemuseks on paljude kriitikute heakskiit - muusikat, mis on originaalis kirjutatud klaverile, tšellole või viiulile või mille esitamiseks läheks vaja vähemalt kaht head kitarristi, mängib šotlasest kitarrist üksi ja teeb seda nii, et paneb kuulama ka need, kes kitarrist suurt lugu ei pea," iseloomustas Agan.

Mõjuvaimaks eeskujuks ja õpetajaks peab Galbraith kreeka dirigenti ja pianisti George Hadjinikost, kelle käe all ta kümme aastat muusikat õppis ning hiljem koos kontserte andis. Galbraith on välja andnud seitse albumit.

Viljandi Kitarrifestival toimub 10.-15. oktoobrini ning festivali programm pakub nii kodumaist paremikku kui maailmaklassi esinejaid välismaalt. Enamik kontserte toimub Viljandi Pärimusmuusika Aidas ning õhtused legendaarsed jämmid toimuvad Tegelaste Toas.