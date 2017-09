Ministeerium kavandab muuseumidele kaht suurt ühishoidlat

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid alla kuulub viis muuseumi, mille hoidlad on tehniliselt väga erinevas olukorras, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Me hoiame esemeid hoidlas, mis on viimaste aastate jooksul kaasaegseks muudetud, me hoiame esemeid garaažis, me hoiame esemeid hoidlaks muudetud ruumides," rääkis sihtasutuse juhatuse liige Anton Pärn.

Kultuuriministeeriumi analüüs näitab, et ühishoidlad oleks mõistlik rajada Põhja- ja Lõuna-Eestisse. Milliste muuseumide museaale nendes säilitama hakatakse, pole veel selge.

Anton Pärn leiab, et ERM-i uue hoone näol on Lõuna-Eestis juba vastav hoidlapotentsiaal ja kompetents olemas, kuid toetab Põhja-Eestisse ühishoidla asutamise mõtet.

Ühishoidlates hakkab museaalide hoiustamine toimuma materjalipõhiselt.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist Marju Niinemaa sõnul võiks esimesed ühishoidlad valmida kümne aasta jooksul.