Marianna Kaat: "14 käänet" venis ja venis, aga see oli filmi jaoks hea

Dokumentaalfilmi aluseks on mitu paralleelselt arenevat perelugu.

"Alguses ma mõtlesin, et teen selle ühe aastaga valmis. Aga esiteks, sündmused hakkasid arenema ja teiseks, see rahastamisskeem on nii keeruline, peab ootama aegu ja vastust jne. Nii ta venis ja venis, aga tegelikult oli see filmi jaoks hea," rääkis režissöör "Ringvaatele".

Kaat ütles, et ta võttis ette mitu peret vene keelt kõnelevaid inimesi ja jälgis nende püüdlusi oma keelekeskkonda muuta.

"Ma arvan, et eesti keele omandamine ei ole mingisugune probleem ja seda ma üritasin ka filmis näidata./---/ Me jälgisime neid inimesi, lapsi, lasteias, kuidas nad integreeruvad. Isegi nende vanemad ei ole veel näinud, kuidas nende lapsed on seal ennast tundnud jne. Seestpoolt näitasime seda siuatsiooni."

Marianna Kaat avastas filmi tehes, et kõikidel tegelastel on hirmud.

"Midagi kardavad. Ja isegi kui nad räägivad eesti keelt, siis nad häbenevad seda rääkida. See on koht, kus me võiksime mõelda, miks see nii on."

Kaat sõnas veel, et valis vaatlemiseks inimesed, kes on riigile väga lojaalsed, tahavad siin elada ja näevad, et ka nende lapsed elavad siin.