Näitus Tartus käsitleb Vene sõdurite salastatud surmi

Avamiste õhtu algab kell 18 näitustemaja esimesel korrusel. Art Allmäe näitus "Paint It Black II" on loogiline jätk tema kolmele eelmisele näitusele, läbi korruse kulgev väljapanek ammutab inspiratsiooni Venemaa poliitikast, rõhudes Allmäele omaselt efektsele esteetikale, teatab muuseum.

Näituse lähtepunktiks on Venemaal 2015. aastal jõustunud seadus, millega salastati kõigi sõjaväelaste surma põhjused – avalikes dokumentides kajastub see mustaks maalitud lahtritena. Näituse kuraator on Joanna Hoffmann.

Kell 19 algab muuseumi teisel korrusel näituse "Muuseumi koreograafia" avamine. Näituse keskmes on eksponaatide asemel publik – kõik eksponeeritud teosed toovad esile, et muuseum on keskkond, mille loovad inimesed oma igapäevase kohalolu, kultuurilise tausta, käitumise ja liikumisega. Mitu tööd uurivad publiku liikumist eksponaatide suhtes või annavad külastajatele omapoolsed liikumisjuhised. Näituse kuraator on Hanna-Liis Kont.

Pärast näituste avamist muuseumis jätkub õhtu järelpeoga kultuuribaaris Naiiv (Vallikraavi 6) kell 22. Muusikat mängib Taavi-Peeter Liiv ning kunstisõprade pidu on kõikidele tasuta.