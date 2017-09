Üle Heli toob muusika eri otsad ühte ruumi

Kolmandat korda toimuva Üle Heli festivali teemaks on "heli ja ruum". Vaatluse all on heli ja muusika suhted ruumiga nii füüsilisel kui ka vaimsel tasandil.

Kavas on muusikat nüüdisklassikast klubielektroonikani: Ninos du Brasil (IT), Jimi Tenor (FI), Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Algorütmid, Benoit And The Mangelbrots (DE), Djerro ("Aye Candiez" esitlus), Alo Allik, Eva Mitreikina ja Marcin Polak (pl), Fuck Yuo I Am A Robot (EE/UK), Jimmy Winkles (UK), Koray Tahiroglu (FI), Lafidki (Kambodža), Lauri-Dag Tüür, Liisa Hirsch, Modulshtein, Märt-Matis Lill, Robert Jürjendal ja Kaido Kirikmäe, SSSS (Sten Saarits ja Sven Sosnitski), Shelly Knotts(UK/AU), V4R1 ja paljud teised.

Lõplik kava selgub oktoobri alguseks.

27. oktoobri õhtul toimub Mustpeade Majas Üle Heli kontsertõhtu, peaesineja on Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kelle esituses kõlavad uudisteosed Liisa Hirschilt ja Lauri-Dag Tüürilt, Märt Matis Lille uus versioon segakoorile teosest "Hopi lugu neljast maailmast" ja Ülo Kriguli "Vesi ise".

Lisaks on kavas Robert Jürjendali ja Kaido Kirikmäe ühine etteaste, Argo Valsi koostöö valguskunstniku Oliver Kulpsooga, Eva Mitreikina kohtumine Poola elektroakustilise muusiku Marcin Polakiga ja Djerro (Erkki Tero) kolmanda albumi "Aye Candiez" esitlus.

Lavale astub ka käesoleva aasta suve alguses oma debüütalbumi avaldanud V4R1 (Sander Saarmets ja Virge Loo) ning Mustpeade Maja ruumides võib õhtu vältel kogeda ka Veljo Tormise loomingust inspireeritud heliinstallatsiooni, mis on seotud Ulmeplaatide all ilmunud Tormise töötluste plaadi "Laulu jäävuse seadus" uue versiooni ilmumisega järgmise aasta alguses.

28. oktoobril on Nõmmel Von Glehni teatris Algorave. Algorave on liikumine, mis ühendab algoritmilise kunsti ja muusika viljelejaid üle maailma. Algorave´i esmakordsel Eesti kontserdil esinevad Benoit And The Mangelbrots Saksamaalt, Shelly Knotts Austraaliast, Jukka Kääriäinen ja Koray Tahiroglu Soomest , Eestist pärit Londonis resideeriv helikunstnik Alo Allik, Algorütmid ja teised.

Kahe festivalipäeva vältel 27.–28. oktoobril on võimalik Loewenschede tornis kogeda helikunstnike duo SSSS (Sten Saarits ja Sven Sosnitski) installatsiooni "Pool/Coil". Sten Saarits ja Sven Sosnitski katsetavad heliruumide ja helivormidega, et leida kuulajaid proovile panevaid akustilisi kogemusi. SSSS on töötanud kohaspetsiifiliste helidega, salvestades kõikvõimalikke foone ja helinähtusi. „Pool/Coil" puhul kasutab SSSS helisid, mis ei ole seotud ruumi ega asukohaga, vaid helidega, mida esitlusseadmed ise loovad. Kasutades vasktraadist valmistatud poole, tehakse kuuldavaks heliseadmete elektromagnetväljad, mis hakkavad ruumi tootma uutmoodi helimaastikku. Autorid kirjeldavad teost kui kontsentrilist vormi, mis saab alguse masinavärgist valjuhääldi seest, kus elektriliselt võimendatud võnkepool hakkab liigutama selle külge kinnitatud heli kiirgavat kuplikujulist membraani.

Festivali klubiõhtud reedel 27. oktoobril klubis Laine ja laupäeval 28. oktoobril klubis Hall toovad publiku ette valiku kodu- ja välismaiseid esinejaid ja DJ-sid. Omamoodi suursündmuseks on kujunemas Jimi Tenori sooloesinemine klubis Laine. Festivali kunstilise juhi Aivar Tõnso soov on olnud juba ammu just sellist Tenorit siia tuua, kuna "mees nagu orkester"-lähenemine tegi temast 90ndatel aastatel suure algustähega artisti. Varem on Jimi esinenud Tallinnas kas koos saateansambliga või külalisesinejana mõnes teises koosseisus. Jimi Tenorit soendab Triphonix ja Audiokinetica projekti kaudu tuntud Aleksandr Zedeljovi uus eklektiline erinevaid klubimuusikažanre loominguliselt ühildav trio Modulshtein, kus osalevad veel ka Marten Altrov ja Aleksei Semennihhin.

28. oktoobril klubis Hall toimuva klubiõhtu peaesineja on Ninos du Brasil Itaaliast. Eksootilisi rütme elektroonikaga segav duo tutvustab oma uut albumit "Vida Eterna". Samal õhtul astub lavale ka Kambodžast pärit elektronmuusik Lafidki ehk Saphy Vong, kes esitleb oma debüütalbumit "Chinabot". Lisaks esitleb kohaliku plaadifirma Porridge Bullet all ilmuvat EP-d "Do The Dilettante" Bristoli muusik Jimmy Winkles ehk Jamie Slater, Briti klubimuusika äärealade hästihoitud saladus. Õhtu kohalikest artistidest tasub esile tõsta harva esinevat ja oma debüütalbumi ilmumisest "Compensator For The Accelerator" kümne aasta möödumist tähistavat electro-duot Fuck Yuo I Am A Robot.

Festivali lõpetab "Müsteerium" Kirimäe mõisas. "Müsteerium" on legendaarne läbi kahe kümnendi toimunud sündmuste sari, mille eesmärk on olnud väljaspool ootuspäraseid raame asuvate kohtade kaudu kogeda muusikat ja heli uuel moel.

Mitmesuguste psühhogeograafiliste seikluste kaudu on sari jõudnud nüüd Läänemaal asuva Kirimäe mõisani, mille veel avastamata ruumid võimaldavad luua kohaspetsiifilise installatiivse keskkonna.

Festivali raames toimub ka mitu väiksemat vestlusringi ja seminari festivali teemafookuse ning algoritmilise muusika ja kunsti teemal. Väljasalvestamisest huvitatud saavad koguneda sündmusele "Üle linna heli", mis on inspireeritud Tallinnas 2010. aastal toimunud Tuned City festivaliga seotud "Hear Tallinn With New Ears!" projektist ja jätkab selle raames toimunud heliliselt põnevate kohtade kaardistamist.