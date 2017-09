ERR.ee video. Marianna Kaat: dokumentaalfilm peab teenima ühiskonda

"Sa pead käima inimeste juures nii palju, et nad sind lõpuks kaameraga enam ei märkaks," sõnas Marianna Kaat ja tõdes, et kui sa tahad näidata elu seestpoolt, siis peab olema varuks aega. "Ei pruugi kohe saada seda, mida vajad."

Filmi "14 käänet" režissöör on veendunud, et vene noored tahavad eesti keelekeskkonda siseneda. "Ma arvan, et me suutsime jõuda üsna lähedale kõige varjatuma elu juurde," sõnas ta ja kinnitas, et algusest peale tahtis ta enda filmi inimesi, kes on väga lojaalsed Eesti ühiskonnale ning kes näevad siin ka enda laste tulevikku. "Filmis jääb õhku küsimus, kas ühiskond teeb selle jaoks piisavalt."

"Kui sa vaatad kogu dokumentalistika valdkonda maailmas, siis dokfilm peab alati teenima ühiskonda, see ei ole niisama, et tahan end autorina väljendada," sõnas Kaat ja selgitas, et kunagi see oli tõepoolest nii. "Autoridokumentaal ja viis inimest vaatas seda, kaasa arvatud perekonnaliikmed."

Marianna Kaat tahab väga, et ka eestlased leiaksid selle filmi üles. "Ma ei kasuta ka pressiteadetes sõna "integratsioon", sest sellel on halb maik küljes," ütles ta ja selgitas, et tema film ei ole kindlasti ainult integratsioonist. "Mul on täna esimene näitamine ning ma ootan tagasisidet, mida keegi sealt nägi."

Õhtustes kultuuriuudistes saab näha ka intervjuud ühe filmi peaosalisega, kes rääkis, kuhu ta tänaseks jõudnud on.