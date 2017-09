HUIK! võttis ette maineka Soome helilooja repertuaari

Teost esitavad solistid Jaanika Kuusik, Tuuri Dede, Valter Soosalu, Andreas Väljamäe ja Allan Vurma, Segakoor HUIK! ning dirigent Ingrid Roose. Kaastegevad Vambola Krigul löökpillidel, valguskujundus Mari-Riin Villemsoo ja Sander Aleks Paavo.

Bütsantsi laulu ja õigeusu traditsioonide vaimus loodud teoses ei ole kasutatud instrumente, mistõttu on helilooja Einojuhani Rautavaara kasutanud inimhäält võimalikult mitmekesiselt. "Vigilias"on põimitud soololaulu, ansambleid ja koori. Kasutatud on nii klasterharmooniaid, glissandosid, mikrointervalle kui ka sosistamist. Kandvat tooni annab teoses läbivalt kasutatud madalate meeshäälte tämbri basso profundo soolo- ja kooripartii.

""Vigilia" omandamisel on erakordselt põnev kogu harmooniast läbimurdmine ja prooviprotsessis osalemine, mis on justkui pusletükkide kokku panemine hetkedest, kus teos hakkab ise toimima ja saad aru, et ka lauljad tunnetavad seda koostööd," ütles dirigent Ingrid Roose.

Kontserdid toimuvad 2. novembril kell 19 Tallinnas Niguliste kirikus ja 5. novembril kell 17 Helsingi Uspenski katedraalis. Kontserdi salvestab Klassikaraadio.

Ingrid Roose on neidudekoori Kammerhääled dirigent ja Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent. Ta on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia bakalaureuseõppe kooridirigeerimise ja magistriõppe orkestri dirigeerimise erialal. Ingrid Roose oli laulupeo "Mina jään" dirigent ja on järgmisel üldlaulupeol naiskooride dirigent.

Segakoori HUIK! moodustasid 2009. aasta septembris Vanalinna hariduskolleegiumi õpilased. Aastate jooksul on VHK õpilaste osakaal langenud ja praeguseks on koor kasvanud 50-liikmeliseks segakooriks. Segakoori HUIK! nimi on lühend sõnadest "hääled ulatuvad inimeste kõrvu", ent tervitatavad on ka assotsiatsioonid sõnadega huikama või huige.