Vanemuise teatrist sai Baltikumi kõige paremini varustatud teatrimaja

Teatrimaja uue lavatehnika võimalusi tutvustatakse avaetendusega "Olla või mitte olla". Laupäeval lubatakse ka publik erandkorras lavale tuliuut tehnikat uudistama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vanemuise suure maja remondiks läks kahe aasta peale kokku viis kuud ja 12 miljonit eurot. Esimeses etapis vahetati välja stanged, töörõdud, valgustehnika - kõik, mis jäi lavast üles. Seejärel liiguti uuenduskuuriga lava alla.

Kõik need uuendused on teinud Vanemuise teatrist Baltikumi kõige paremini varustatud teatrimaja. Nii on ka lavameistrite töö muutunud tehnoloogilisemaks.

"Minu töö on muutunud huvitavamaks, keerulisemaks ja ma ei ütleks et kergemaks, sest peame tegema siiski koostööd arvutitega. Me ei saa niimoodi edasi minna, et vanasti lavamees tõmbas stange põrandale, tõstis vaikselt üles ja elu läks edasi. Nüüd ei ole nii, kõik peaks ikka toimima korrektselt ja ma loodan ja arvan, et ta toimib ka," selgitas vanemlavameister Oliver Pärna.

Publikualal ja fuajees esmapilgul suuri muutusi silmaga näha ei ole, sest kuigi seal vahetati välja vaibad, seinakatted, valgus ja muudki, jäid ruumid stiililiselt samaks. Kõrvus võivad teatrikülastajad uuendusi kuulda aga küll.

"Kogu helisüsteem on vahetunud. Kui enne oli saalis üks või teine koht, kus helipilt võis olla teistsugune kui keskel, siis nüüd peaks olema kõik kohad kaetud ühtlase heliga," lausus Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson.