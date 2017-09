Peeter Helme: ammu ei ole näppu sattunud midagi nii jaburat

Ammu ei ole näppu sattunud midagi nii jaburat nagu Sari Luhtaneni ja Mikko Oikkoneni „Nümfid. Montpellier' legend“. Nii et õigustatult võiks lausa küsida, miks sellest raamatust rääkida? Ainus talutav vastus kõlab ehk nii: „Nümfe“ võib lugeda ja käsitleda kui stiilinäidet, kui fenomeni.

Nimelt on tegu raamatuga, mis põhineb telesarjal. Kui sageli tehakse filme ja sarju raamatute järgi, siis antud juhul on tegu vastupidise nähtusega. Oma vastavate tugevuste ja nõrkustega. Esimese tugevusena torkab juba kaanepildil vastu punaste juuste ja meelalt punaste huultega neiu. Ta mõjub piisavalt kutsuvalt, et raamat läbi lugeda. Ja kellele sellest ei piisa, siis tagakaanel seisab: „„Nümfid. Montpellier' legend“ on erootilise fantasy-triloogia esimene osa.“ Nii võttes pole justkui ühtki vabandust, miks raamatut mitte lugeda.

Või siis just vastupidi – see ongi vabandus. Isegi hoiatus. Kuid läbi ma soome kirjaniku ja stsenaristi Luhtaneni ja filmirežissöör Oikkoneni raamatu ikkagi lugesin. Ja ega see olnudki mingi eriline piin. Vastupidi! „Nümfid“ on igati ladus noortekas, kus lihtsalt kohtab keskmisest rohkem seksistseene. Päris pornograafiliseks raamatuks teost siiski lugeda ei saa. Tekst on pigem põhjamaiselt väljapeetud ning ega neid seksistseene siis nii palju siin ka pole. Kuigi, tõsi ta on, teose fookuseks, seikluslugu käivitavaks jõuks ning korraga nii probleemiks kui selle lahenduseks on siin tõesti seks.

Sisu on iseenesest päris totter. Loo keskmes on nümfid ja saatürid, antiikmütoloogiast pärit olevused. Esimesed on imekaunid ja põhimõtteliselt igavesti elavad naised, teised aga tõelist maskuliinsust kehastavad mehekujulised surematud olendid. Mingis mõttes mõlemad vihkavad teineteist, aga teisest küljest ei saa nad ka ilma teineteiseta. See kõlab imelikult ja ebaloogiliselt ning ongi seda. Kes siiski tahab, võtku nimetatud antagonismi sümboolsena, kes aga tahab, võtku seda nii, nagu allakirjutanu – telesarja põhjal valminud raamat ongi selline vorm, milles teleekraanil põnevalt ja originaalselt esitatud mõtted muutuvad tahes-tahtmata lamedusteks.

Aga nii see juba on, ja fenomeniga tutvumise mõttes pole „Nümfid“ sugugi kõige hullem näide. Seksikad tegelased ja tegevused, vilgas tempo, pidevad suunamuutused ja ootamatused – kõik see muudab „Nümfid“ talutavaks noortekaks. Ja lõpp on korraga moosine ja üht-teist kokkusõlmiv, jättes samas teised otsad lahti – nii on täiesti selge, et seiklus jätkub.

Liigset loogikat taga ajada ei maksa ning autorite võime käia ümber antiikmaailmast pärit käsitlustega on pehmelt öeldes uljas. Et mitte öelda – piinlik. Ilmselt tulebki sedasorti raamatute puhul enda kriitikameel välja lülitada ning liuelda lihtsalt põnevuse ja romantika laineharjal, kust mingit sügavat mõtet ja või suurt moraali küll välja ei tule. Või kui väga tahta, siis kahte asja näivad „Nümfid“ ütlevat: esiteks – kõik on inimesed on kaabakad (välja arvatud juhul, kui nad seda pole); teiseks – armastus võidab kõik. Nunnu.