Muusikapäeva otseülekanded: vestlusring nüüdismuusikast ja trammikontsert

Vestlusring eesti nüüdismuusika heliloojatega, mis algab kell 15:00, toimub Kivi Paber Käärides. Osalevad Peeter Vähi, Ekke Västrik ja Elis Vesik, vestlust modereerib Johanna Mängel. Vestlusringis kõneldakse nende tööst ja loomingust, kõlab ka helinäiteid.

Helilooja Peeter Vähit huvitab loomingus Ida ja Lääne, uue ja vana ning akustilise ja elektroonilise sümbioos. Tema loomingut iseloomustab stiililine mitmekesisus, kuulajasõbralik helikeel ning eksootiliste pillide kasutamine. Vähi muusikat on esitanud Euroopa, Aasia ja Ameerika sümfoonia- ja kammerorkestrid. Lisaks komponeerimisele on Vähil teisigi loomingulisi väljundeid. Nii on ta töötanud aastaid kontserdiprodutsendi ja festivalide kunstilise juhina, aga ka plaadiprodutsendina.

Noorema põlve helilooja Ekke Västrik on tuntud helikujundaja ja improviseerija. Tema enda sõnul on kõik tema tegevused seotud ühel või teisel moel heliga. Västrik on õppinud Balti Filmi- ja Meediakoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Noorema põlve helilooja Elis Vesik alustas kompositsiooniõpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Helena Tulve käe all ning on täiendanud end Prantsusmaal Lyonis. Tema muusikat on esitatud näiteks Austrias, Prantsusmaal, Ukrainas ja Iisraelis ning ta on esindanud Eestit Palermos, rahvusvahelisel heliloojate rostrumil.

Omalaadne kontsert toimub ka trammis number 4. Selleks, et kontserdile pääseda, tuleb oodata Vabaduse väljaku peatuses 16:30 ja 16:35 vahel trammi, mis sõidaks lennujaama poole.

Üles astuvad Jennifer Marisse Cohen (vokaal) ja Luisa Lõhmus (kitarr, ukulele, vokaal). Duo annab avalikus kohas kontserdi, kus esitavad põhiliselt tuntud pop- ja jazzlugude kavereid, millele lisavad ka mõned omaloomingulised lood.

Jennifer Marisse Cohen on osalenud konkurssidel juba kolmandast eluaastast saati. Ta on kahel korral edukalt osalenud ka lauluvõistlusel Laulukarussell ning peab oma suurimaks saavutuseks Eesti noorte lauljate konkursi Solistica 2015 võitu. 2017. aastal oli Jennifer XII laste- ja noorte tantsupeo peaosatäitjatest.

Luisa Lõhmus õpib EMTA esimesel kursusel. Tal on ette näidata häid tulemusi klaverikonkurssidel ja lauluvõistlustel. Lisaks klassikalisele muusikale, huvitub Luisa ka teistes muusikažanridest, osaledes erinevates jazz-, pärimus- ja elektronmuusika laagrites