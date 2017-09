Eesti fotokunst võib jõuda Tate'i ja Winterthuri kogudesse

Kuna žürii-liikmed olid Tate'i ja Winterthuri muuseumidest, on lootust, et Kristina Õlleku ja Diana Tamane foto-projektid jõuavad just nende juurde.

Fotokunstnik Diana Tamane on 21 fotost koosneva teosega loonud portree oma vanaemast. Töö väärtus on 3700 eurot. Tate'i muuseumi kuraator Shoair Mavlian sõnas, et kunstnik on avastanud fotod, kus vanaema oli nagu märkmepaberile kirjutanud üles oma vererõhunäidud. "Teatud mõttes on ta loonud oma vanaemast portree, mis tegelikult sisaldab vanaemast vaid üht fotot."

Fotokunstnik Kristina Õlleki teos on kaasaegse fotožanri piire kompav fotoinstallatsioon. Töö väärtus on 2000 eurot. Winterthur'i fotomuuseumi direktor Thomas Seelig selgitas, et tegemist on fotol põhineva skulpturaalse objektiga,

mis sisaldab ka plastikut ja akrüüli. "See töö näitab pildistatud objekti tehislikkust, see näeb välja nagu kalju, aga tegelikult on kõigest üks pisike osa akvaariumist,

mida fotograaf on suurendanud."

Žürii lähtus rangetest kriteeriumidest, mille alusel mitmete teiste andekate Eesti fotograafide tööd välja praagiti. "Me vaatasime objekti ennast, selle kvaliteeti, kontseptuaalset ideed ja ka seda, kuidas ideed on edasi antud," selgitas Tate'i kuraator, lisades, et nad võtsid arvesse ka seda, kas tegemist oli hiljutise tööga või mitte.

Teoste eest tasub seitsme kunstisõbraliku ettevõtja asutatud mittetulundusühing Outset Eesti, kes kingib teosed rahvusvahelistele muuseumidele.

1. oktoobrini avatud fotokunstimess pakub sissevaadet kaasaegse foto suundumustesse, näha on nii ühiskonnakriitilist kui ka kontseptuaalsemat lähenemist.