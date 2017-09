Tartu kunstikooli õpilased võitlevad kunstiga korruptsiooni vastu

Tartu kunstikooli õpilased hakkasid korruptsiooni näitlikustavatele aspektidele mõtlema juba kevadel, kui kool koostöös Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude bürooga selle neile piktograafia tunnis ülesandeks andis.

Õpilane Aksel Lõbu tõi välja, et tema töötas idee kallal, mis võrdleb korruptiivsust loomastumisega. "Vaesed loomad, aga meil on kombeks öelda seastumine ja sigategu, alguse sai see jalajälgedest, et inimese jalajäljest muutuvaad taasapidi sea omadeks," sõnas ta ja lisas, et seal liikusid nad edasi, näitamaks seda muutust inimkehal.

Iga kuju puhul ei ole korruptiivsusele viitav loomastumine esmapilgul nähtav nagu näiteks selle naise figuuri juures. Lähemalt vaadates võib aga näha, et tema silmades on iiriste asemel hoopis sõrad.

Lisaks loomastumisele seostasid noored korruptsiooni ka roostega. "Meie valisime rooste ja kogu see lugu sai alguse sellest, et dekoraatorid pakkusid välja, et teeks sellise Dorian Gray stiilis, et väljast võib välja näha väga viisakas inimene, aga tegelikult siis sisimas on ta korruptant," ütles õpilane Triin Linnaks ja selgitas, et sa võid värvida seda nii palju kui tahad, rooste jääb sinna ikka alles.

Korruptsioonikuritegude büroo juhi Remo Perli sõnul oli koostöö eesmärk tõsta korruptsioon rohkem pilti ja mõista, kuidas noored seda nähtust tajuvad. "Siit peaks olema väga selge sõnum nendele, kes hetkel kuskil kabinetivaikustes läbi sulitempude plaanivad hõlptulu teenida, arvates, et see jääb nägemata või tajumata, siis nad eksivad," nentis ta.

Õpilaste töödest valmib detsemberis toimuvaks korruptsioonivastaseks päevaks ka avalik näitus, mis hakkab mööda Eestit ringi rändama.