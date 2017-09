Priit Kuuse muusikakroonika. Eesti muusikud maailmas septembris

Eesti muusikute rahvusvaheline haare laieneb, nad saavad kutseid aina mainekamatele pidustustele, kuulsates saalides ning tuntud orkestrite ja tähtsolistidega. Mõnedki ettevõtmised on seotud meie riigi tähtpäevaga, aga ka meie muusika liikumised oleksid nagu sünkroonis Euroopa Liidu oluliste poliitiliste sündmustega, mis just praegu leiavad aset ka Eestiga seotult.

Tippfestivalide hulka kuuluv Milano-Torino festival kutsus oma pidusarja Eesti muusikud eesti muusikaga, kus autoritena kõrvuti Tõnu Kõrvits ja Arvo Pärt ning kava dirigeeris Risto Joost. Folkansambel Trad.Attack! esines kuue kontserdiga USAs. Organist Ines Maidre mängis soolokava Slovakkias Trnava orelifestivalil. Risto Joost, kellel on oma koor Kesk-Saksa Leipzigi Raadios, dirigeeris Plácido Domingo konkursi "Operalia" galakontserti Ungaris Györis. Evelin Seppari kooriteosed on rahvusvahelisel areenil üha rohkem nähtavad, noorukese eestlanna tõelises läbimurdes pole kahtlust. Meie Rahvusmeeskoor laulis Brüsselis legendaarses Bozari kunstikeskuses, kaasas ka viis oopust Veljo Tormiselt. Septembri lõpunädalal esitas Zürichi koor ja orkester meie tähtpäevade puhul kahes etenduspaigas kava nelja meie helilooja muusikast, dirigeeris Stephan Fuchs. Hästi nähtavaks saavad nüüd eesti muusika ja muusikud taas festivalil "Spiegel im Spiegel" Moskvas, kus festival veel kestab. Uus muusikahooaeg on tõeliselt alanud.

1.09 Soomes Kokemäki kirikus mängib Pori Sinfonietta Arvo Pärdi teost "Fratres", juhatab Janne Nisonen. Öökontserdi kava kannab nimetust "Yllätys".

1. ja 3.09 Arvo Volmer dirigeerib 61. Ferruccio Busoni nim. pianistide konkursi finaalkontserti Itaalias Bolzano Teatro Comunales. Mängib Trento ja Bolzano Haydni Orkester peadirigent Arvo Volmeri juhatusel. 3.09 dirigeerib Volmer sama orkestrit Trento Teatro Sociales, ettekandel Rossini "Wilhelm Tell. Sinfonia" ning Beethoveni Viies sümfoonia c-moll op. 67.

1.-30.09 Ansambli Trad.Attack! kümme kontserti Rootsis, Poolas, USAs ja Tšiilis, kõik ansambli uue plaadi "Kullakarva" ("Shimmer Gold") esitluste sarjas. 1.09 toimub viimane kontsert viiest Rootsis Örebros festivalil "Live at Heart". 9.09 esinetakse Poolas Katowice linna päeva ürituste sarjas. Turnee USAs algab 20.09 ning seal esinetakse kuue kontserdiga (esinemised korraldab New Yorki management Badsintown): 20.-21.09 Silver City's (NM) Light Hall Theatre'is, 22.09 kahe kontserdiga Albuquerque'is (NM) festivalil "Globalquerque!", 23.09 Los Angeleses (CA) Mimoda Studios, 25.09 Berkeleys traditsioonilise muusika keskuses Freight and Salvage (CA). Järgnevad kaks kontserti Tšiilis, festivalisarjas WOMAD Chile: 29.09 Valparaisos ja 30.09 Concepciónis, kus kontserdipaigaks on mainekas klubi Casa de Salud.

2.09 Arvo Pärdi muusika esitusi. Šveitsis Flüeli-Ranfti kammerfestivalil mängivad Baieri Raadio sümfooniaorkestri liikmed Flüeli-Kapelle saalis Arvo Pärdi teost "Fratres". Hollandis Amsterdami Dominicuskerkis esitavad Midsummer Ensemble'i koor ja orkester "Aadama itku" ja "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks", juhatab Jeroun Spitteler, kava kordub samas 3.09. Saksamaal Egestorfis mängib prantsuse keelpillikvartett Quatuor Hermès "Fratrest". Hollandis Breda Jumalaema kirikus kõlab "Fratres", esitab projektorkester Qui Vive, juhatab Ad van Unen. Paul Hillier dirigeerib Saksamaal Osnabrücki Püha Peetruse katedraalis (Dom St. Petrus), kavas "Raum und Klang" avanumbrina Pärdi "Te Deum", esitavad QhorWerk Ruhr, pianist Sebastian Breuing ning Osnabrücki SO instrumentalistid, kontsert on 31. festivali Niedersächsische Musiktage avaõhtu, mis kordub 4.09 Saksamaal Verdeni toomkirikus (Dom zu Verden).

2.-3.09 Marianna Liik'i elektrooniline teos "Mets" kõlab Austraalias kaasaegse muusika pidusarjas Bendigo International Music Festival of Exploratory Music, esitused toimuvad kahel päeval Bendigo Bank Theatre'is "Sound Gallery" sarjas.

2.-10.09 Ines Maidre esinemised Slovakkias ja Itaalias. Kolm oreliõhtut Slovakkias:

2.09 Chtelnicas, 3.09 Trnava orelipäevade programmis Trnava Püha Jaani baptistide katedraalis, 5.09 Pieštany Kultuurikeskuses Dom Umenia; 10.09 esineb Maidre kontserdiga Itaalias Momo Neitsi Maarja kirikus.

2. ja 7.09 Risto Joosti esinemised Ungaris ja Tšehhimaal. 2.09 dirigeerib Joost Ungaris Györi Filharmoonia orkestrit Plácido Domingo algatatud konkursi "Operalia" tähtlauljate galakontserdil "Voices 2017". Györi Széchenyi väljakul esinevad koos orkestriga ameerika sopran Martina Costa-Jackson, tänavusel konkursil Birgit Nilssoni preemia võitnud tšehhi bass-bariton Boris Prýgl ning erikülalistena Lõuna-Korea tenor Konu Kim ja ungari metsosopran Bernadett Wiedemann. 7.09 juhatab Risto Joost Ostrava evangeelses Kristuse kirikus Janáčeki nimelise filharmoonia sümfooniaorkestrit, kavas Arvo Pärdi "Lamentate", kaastegevad kontsertkoor Permoník ja Leedu pianist Lukas Geniušas, kavas ka Ferenc Liszti suurteos "Dante sümfoonia"; kontsert Püha Wenceslausi festivali programmis.

2. ja 17.09 Kristjan Järvi esineb oma kollektiividega Saksamaal. 2.09 esitab Absolute Ensemble (ansambel on festivali artistiks olnud mitmeid kordi) kava "Absolute Club" 28. Bremeni muusikafestivalil Bremeni GLB-Forumis, kaastegevad Francesco Tristano ja Stefano Bollani klahvpillidel, DJ Mr. Switch, norra viiuldaja Mari Samuelsen, kava heliloojaiks ja seadete autoreiks on Kristjan Järvi, F. Tristano, S. Bollani, Gene Pritsker. 17.09 dirigeerib Järvi oma MDR Leipzigi sümfooniaorkestrit, kontsert Gewandhausis, kavas Tšaikovski sümfooniline fantaasia "Torm" ja J. Sibeliuse muusika näidendile "Torm", solistideks soome lauljtarid Kirsi Tiihonen ja Lilli Paasikivi, kaastegev Leipzigi ülikooli koor; see on orkestri uue hooaja avakontsert, see hooaeg jääb Kristjan Järvile Leipzigi orkestri ees viimaseks.

2. ja 23.09 Evelin Seppari kooriteoste ettekanded Hollandis ja USAs. 2.09 tuleb Seppari uusteos "Psalm 129" esiettekandele Utrechti vana muusika festivalil Utrechti kontserdimajas, unikaalse projekti "150 psalmi" raames, esitajaks Norra Solistide koor, juhatab Grete Pedersen. Samal kontserdil lauldakse ka Arvo Pärdi teost "Peace upon you, Jerusalem" (Psalm 122). 23.09 esitatakse New Yorkis St. Anthony of Paduas'e kirikus Evelin Seppari "Sirelite aegu", selle laulab segakoor Khorikos Alec Galambose juhatusel, kavas kõlavad vaid Khorikose kompositsioonikonkursi kümme paremat teost.

3.09 Metsosopran Monika-Evelin Liiv ja Marje Lohuaru klaveril annavad kontserdi USAs Lääneranniku Eesti päevadel Los Angelese Ülikooli kolledži Covel Grand Horizon Roomis. Nende kavas on ka eesti heliloojad Artur Kapp, Konstantin Türnpu, Rudolf Tobias ja Mart Saar, samuti Tšaikovski ja Rahmaninovi romansid ning aariad F. Cilea, Rossini ja Verdi ooperitest. Marje Lohuaru tutvustab ka Eesti Pillifondi tegevust. Eesti päevadel 31. VIII – 3.09 esinevad meilt veel Pärnu segakoor Endla ja lauljatar Ele Millistfer.

4.09 Soome Lapimaal Rovaniemis mängiti Pärti Lapi ülikooli avaaktusel Fellmann Hallis, Lapimaa Kammerorkestrilt kõlas "Quintettino", selle kõrval Philip Glassi III osa keelpillikvartetist nr. 5 orkestriseades.

4.-30.09 Katrin Targo 12 solistiesinemist(!) septembris. 4.09 ooperi- ja operetiaariatega Vienissimo Show Guntramsdorfis, solistideks Katrin Targo kõrval Elvira Maria Kalev, Sergio Cattaneo. 6. ja 22.09 Palais Auerspergis Wiener Residenzorchesteriga, 6.09 partneriks Michael Havlicek, 22.09 Viktor Schilovsky, dirigendiks Vinicius Kattah. 9.-10.09 Saksamaal (Bad Ems ja Nassau) festivalil "Gegen den Strom" kaks etendust Annegret Ritzeli lasteooperist "Noa laev" ("Arche Noah"), Katrin Targo Noa naise Esteri ja Pingviinitari rollides, lavastajaks Annegret Ritzer. 11. ja 13.09 Wiener Residenzorchesteriga (dir. Pierre Pichler) Palais Daun-Kinsky's (partneriks Georg Lehner) ja Viini Kontserdimaja Schuberti saalis (Michael Havlicek). 16.09 Mozarti Requiem Karlskirches, orkester 1756 ja Heinrich Biber Chor, dirigent Martin-Jaques Garand. 17.09 festivalil Haydn-Tage Rohraus ansambliga Consilium Musicum Wien (kavas Händel, Hesse, Rheinberger). 20.09 Franziskanerkirches kavas Schuberti "Deutscher Messe", ka Händel ja Kropfreiter, orelil Wolfgang Capek. 30.09 Viini Jesuitenkirches Mozarti "Kroonimismissa" St. Augustini koori ja ansambliga Consortium Musicum Wien.

5.-26.09 Annely Peebo etendused Viinis Volksoperis J. Straussi "Nahkhiires" vürst Orlofsky osatäitjana, kokku neljal õhtul – 5., 9., 15. ja 26.09, dirigendiks Guido Mancusi, lavastuse on teinud Heinz Zednik.

6.09 Arvo Pärdi"Fratres" on kavas Šveitsis Bieli Kongressihoones, mängib Sinfonie Orchester Biel Solothurn Stefan Blunieri juhatusel. 7.09 kõlab sama kava Solothurni kontserdimajas, otseülekandega Šveitsi Klassikaraadios.

6.09 Marianna Liik pälvib Šveitsis Luzerni Festivali akadeemia noore helilooja preemia Roche Young Comissions, millega kaasneb uue tose tellimus esiettekandeks Luzerni festivalil 2019. Preemia on välja valinud akadeemia kunstiline juht, nimekas helilooja Wolfgang Rihm.

7.09 UKs Shetlandis keskuse Shetland Arts sarjas "In Our Homeland" mängivad pianist Neil Georgeson ja tšellist Abby Hayward Arvo Pärdi "Fratrest".

7.-26.09 Madalmaade Kammerkoori ja Amsterdam Sinfonietta kontserdid Lõuna-Ameerikas ja Hollandis (sama kavaga) – 7.09 Méxicos Nezahualcóyotli saalis, juhatab Candida Thompson, Gabriel Fauré "Requiemi" kõrval on kõikjal kavas Arvo Pärdi "Da pacem Domine". Reis jätkub 9.09 Columbias Bogotá Teatro Major'is, 11. ja 13.09 Argentinas Buenos Aireses Lõuna-Ameerika mainekaimas teatrimajas Teatro Colónis ning 14.09 Tšiilis Santiago Kultuurikeskuses 660. Tagasi Hollandis, on kontserdipaikadeks 21.09 Utrechti TivoliVredenburg, 22.09 Enschede Grote Kerk, 23.09 Arnhemi Eusebiuskerk ja 26.09 Amsterdami Royal Concertgebouw' Suur saal.

7.-24.09 Schumann Quartett, kus vioolat mängib Liisa Randalu, esineb sel kuul seitsme kontserdiga kolmel maal. 7.09 mängitakse Luzerni suvefestivalil Šveitsis, 15.09 Hollandis Amersfootis koos Ragazze Quartetiga (Mendelssohni Keelpillioktett Es-duur op. 20) kammermuusika festivalil "September Me", 16.09 kolm lühikava Austrias Eisenstadtis Esterházy lossis (ühes neist ettekandel ka Arvo Pärdi "Fratres"), 20.09 Saksamaal Ulmis ning 25.09 Saksamaal Bonnis. Repertuaaris on Haydni Kvartett C-duur op. 33 nr. 3, Helena Winkelmani (s. 1974) "Papa Haydns Parrot", Schumanni Kvartett F-duur op. 41 nr. 2, Beethoveni Kvartett nr. 14 cis-moll op. 131, Mozarti / Bachi KV 405 in F, H. Wolfi "Itaalia serenaad", A. Reimanni "Adagio" ("Zum Gedenken an Robert Schumann"), Mozarti Kvartett nr 13 KV 173, Bachi / Mozarti 5 fuugat, Beethoveni "Grosse Fugue" op. 133. 12. VIII kuni 3.09 viibivad kvarteti liikmed eesotsas Erik Schumanniga Viviane Hagneri kunstilisel juhtimisel korraldataval 3. Krzyżowa Euroopa kammerakadeemial õppejõududena ja akadeemia kontsertidega Poolas.

8.-17.09 Ain Anger laulab Viini Riigiooperis Mussorgski ooperis "Hovanštšina" Dosifei osatäitjana, dirigeerib Michael Güttler, etendused 8., 11., 14. ja 17.09.

9.09 Arvo Pärdi "Fratres" kõlab Rumeenias Enescu festivalil Bukaresti Raadiosaalis: mängib George Enescu nimeline Filharmooniaorkester Dmitri Sitkovetski juhatusel. Šveitsis Yverdon-les-Bainsis kõlab Pärdi "Salve Regina", esitavad Lausanne'i Linna koor ja Benjamin Righetti orelil, juhatab Renaud Bouvier.

9. ja 16.09 Hendrik Vestmann juhatab peadirigendina Oldenburgi Riigiteatris Wagneri "Valküüri" etendusi, lavastajaks Paul Esterhazy.

9.-29.09 Paavo Järvi kontserdid Jaapanis NHK Sümfooniaorkestri kunstilise juhina. Ta juhatab nelja erinevat kava Tokyo kahes saalis. 9. ja 11.09 tuuakse NHK Festivalil orkestri hooaja avaõhtuil kontsertettekandele Mozarti ooer "Don Giovanni", nimiosas noor itaalia bariton Vito Priante, Leporellona ameerika bass-bariton Kyle Ketelsen, kaastegev Tokyo Opera Singers. 16. ja 17.09 on kavas Šostakovitši legendaarne Seitsmes sümfoonia C-duur op. 60 ("Leningrad"). Kolmandas kavas 22. ja 23.09 on Glinka "Valss-fantaasia", Rahmaninovi Klaverikontsert nr. 4 g-moll op. 40, solistiks Deniss Kožuhhin, ja Skrjabini Sümfoonia nr. 2 c-moll op. 29. NHK SO neljas kava kõlab 28. ja 29.09 Suntory Hallis ja selle on Paavo Järvi pühendanud Béla Bartókile. Ettekandele tulevad "Divertisment" keelpilliorkestrile, "Tantsusüit" ning Muusika keelpillidele, löökpillidele ja tšelestale.

11.09 New Yorkis, Good Shepherd-Faith Presbyterian Churchis, kõlavad Jupiter Symphony Chamber Playersi kavas "In Homage" Arvo Pärdi sünnipäeval tema "Da pacem Domine" keelpillikvartetilt ning "Fratres", mida mängivad Vadim Gluzman viiulil ja Maxim Lando klaveril (kava esitatakse kahel korral ühes ja samas kirikus). Venemaal Krasnojarski orelisaalis mängib Andrei Bardin festivalil "Asia-Siberia-Europe" orelipala "Trivium", see on kavas nimetuse all "Sheng through the Centuries". Veel kõlab sel päeval "Cantus in Memory of Benjamin Britten" UKs Redhill Sinfonialt Redhilli Püha Kolmainu kirikus, ettekannet juhatab John Beswick.

12.09 Soomes Espoo Haltia Luonto-keskuses mängivad Niko Kumpovaara akordionil ja Petja Kainulainen tšellol Arvo Pärdi teosed "Fratres" ja "Spiegel im Spiegel". Kontsert Pekka Kuusisto juhitud pidusarjas "Meidän festivaali".

12.09 Iraanis Teherani kaasaegse kunsti keskuses mängivad Navid Gohari tšellol ja Farmehr Beyglou klaveril A. Pärdi teosed "Peegel peeglis", "Aliinale", "Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul".

12.-15.09 Mihkel Kütson juhatab peadirigendina Niederrheinischen Sinfonikeri nelja kontserti Saksamaal Krefeldis ja Mönchengladbachis, kavas Josef Suk'i "Fantastické Scherzo", Tšaikovski I klaverikontsert (solist Olga Scheps), ja Dvořáki Sümfoonia nr. 8 G-duur, op. 88.

12.-13.09 Brüsseli Jazzfestivalil esinevad Eesti Euroopa Liidu eesistumise puhul Maria Fausti Sacrum Facere ja Peedu Kass Momentum.

13.09 Poolas Wrocławi Püha Risti ja St. Bartholomew kirikus esitab kammerkoor Il Suonar Parlante koos solistidega Arvo Pärdi teose "Stabat mater". Juhatab Vittorio Ghelmi. Kontsert 52. vokaalfestivali Wratislavia Cantans programmis. Kava kordub 14.09 Varssavis Jumalaema katedraalis.

13.09 Kristiina Poska dirigeerib Saksamaal Württembergi Heilbronni kammerorkestrit, kontserdipaigaks Heilbronni Muusikamaja "Harmonie" Theodor Heussi saal. Solist on viiuldaja Arabella Steinbacher. Kavas on Mendelssohni Keelpillisümfoonia nr. 1, Max Bruchi Viiulikontsert ja Beethoveni IV sümfoonia.

13.-24.09 Risto Joost dirigeerib Itaalias ja Saksamaal. 13. ja 14.09 viib Risto Joost Tallinna Kammerorkestri koos Eesti Filharmoonia kammerkooriga Itaaliasse Milano ja Torino ühisfestivalile MITO SettembreMusica. Festival kutsus Eesti muusikud mainekale festivalile eesti muusika kavaga, millel pealkirjaks "Maagiline impressionism": ettekandel on Tõnu Kõrvitsa 9-osaline tsükkel "Lageda laulud" ("Moorland Elegies") ning Arvo Pärdi "Stabat mater". Milano kontsert toimub Sant'Alessandro kirikus Zebedias, Torino esinemine Verdi-nimelises Torino konservatooriumis. Mõlemale kontserdile eelnevad sõnalised lühitutvustused, mille teeb Milanos Gaia Varon ja Torinos Stefano Cattucci. 23. ja 24.09 toob Joost Erfurti teatrimajas ja Leipzigi Gewandhausis publiku ette oma uue kava MDR-i koori, sümfooniaorkestri ja solistidega, Mendelssohni sümfoonia-kantaadi "Lobgesang" (Sümfoonia nr. 2 op. 52 ).

14.09 Arvo Pärdi ettekandeid. Lätimaal Jūrmalas Dzintari kontserdisaalis on kavas Arvo Pärdi "Orient & Occident", esitab Kremerata Baltica, dirigeerib Martynas Stakionis; kontsert XIV Kremerata Baltica festivali programmis. UKs Brisbane'is esitavad Theatre Royal Voices ja Roman River Festival Ensemble "Te Deumi", juhatab Orlando Jopling; kontsert festivali Roman River Music avamisel, kontserdipaigaks Queen Street Bus Depot. Norras Tromsø Kultuurihoones mängib Arctic Philharmonic Chamber Orchestra "Fratrest", juhatab solistina viiuldaja Alexander Sitkovetsky; kava kannab nimetust "In the Soviet shadow".

14.-29.09 Mirjam Tally teoste esitused USAs, Rootsis ja Inglismaal. 14.09 toimub USAs Winchesteris Shenandoah konservatooriumi Brightboxi saalis teose "Soe elu jäämäe jalamil"ettekanne, esitajaks Iiri ansambel Nordic Affect. 15.09 leiab Rootsis Push Festivalil Gävles Östra skolanis aset elektroakustilise pala "The Voyager" esitus, mille teeb helilooja ise. 23.09 toimub Gotlandil Vårdklockansi kirikus Tally teose "Unejõgi" ettekanne, mille teevad Meelika Hainsoo ja Mirjam Tally; Ettekanne klubi Skaiv kontserdisarjas. 28.-30.09 sünnivad Londonis Southbank Centre'is Sunlay Pavilionis festivali Nordic Music Days elektroakustilise muusika kontserdid sarjas Northern Lights Lounge, Põhjamade heliloojate hulgas on kavas ka Mirjam Tally teose "In the bottomless hollow of the Winter Sky" elektroakustilise versiooniga. 28. ja 29.09 esitab teost "Lightfields" Västerås Sinfonietta Västeråsi kontserdimajas ja Köpingsi kirikus, dirigendiks Julian Kuerti.

15.09 Arvo Pärdi muusika ettekandeid. Norra Muusikaakadeemia saalis esitab akadeemia vokaalansambel "Singe!" Pärdi "Zwei slawische Psalmen"; kontsert Oslo kultuuriöö programmis. Hollandis Nijmegeni teatrimajas De Vereeniging mängib terve kava Pärdi muusikast Cello8tet Amsterdam. Esitatakse kaheksa teost, alustab "Solfeggio" ja lõpetab "O-Antiphonen", ettekanded toimuvad Samir Calixto koreograafiliste seadetena, septembris salvestas ansambel Pärdi muusikast uue heliplaadi. Saksamaal Lippstadti Jakobikirches esitab Vokalensemble Erwitte "Bogoroditse Djevo", juhatab Bernd Hense; see on avakontsert "Miserere" festivalitsükli "Westfalenclassics 2017" sügissarjast. Slovakkias Šaštínis Püha Maria basiilikas esitatakse Pärdi "Stabat materit" (kolm vokaalsolisti ja kolm instrumentalisti).

15.-17.09 Vanemuise teatri ooperikoor esineb Hiinas koos Shanghai teatrikooriga Shanghai Suures Teatris Verdi ooperi "Aida" kolmel etendusel. "Aidat" dirigeerib teatri muusikajuht Xu Zhong. Lavastuse on teinud Jean-Louis Grinda.

16.09 Eesti kammerkoor Voces Musicales esineb Hollandis Amsterdamis Amstelveldi vabaõhufestivalil "Klassiek op het Amstelveld". Koori juhatab Benjamin Kirk, kavas William Birdi muusikat, eesti heliloojatest Veljo Tormis ja Arvo Pärt.

16. ja 23.09 Alfia Kamalova laulab Pamina osas (vaheldumisi Bele Kumbergeriga) Mozarti "Võluflöödis" Gelsenkircheni muusikateatris Saksamaal, dirigeerib Yura Yang, lavastuse teinud Michiel Dijkema.

16.09 Arvo Pärdi loomingu esitusi. Jumalaema kiriku orelil Pariisis mängib pala "Annum per annum" Marie Rubis Bauer. Sama teost esitab Saksamaal Erwitte St. Laurentiuse kirikus Christian Schmitt; kontsert festivalitsükli "Westfalenclassics 2017" sügissarjast. Itaalias Colicos, Montecchio Nordi kindluses Michele Ghisla auditooriumis mängib Pärdi teost "Fratres" Orchestra di Fiati della Valtellina, juhatab Lorenzo Della Fonte. Šveitsis Wettingeni kloostrikirikus esitab teost "Da pacem Domine" KammerChor Baden, juhatab Renato Botti, kava kordub samas 17.09. USAs Newporti (OR) Performing Arts Centeris mängib Newport Symphony Orchestra at the Ocean kavas "A merican Pictures" teost "Fratres", dirigeerib Adam Flatt. Šveitsis Genfi Püha Theresa kirikus toimub Arvo Pärdi autorikontsert "Arvo Pärdi jälgedes" kümne tema teosega, esitajaks a cappella ortodoksse vokaalmuusika 21-liikmeline ansambel Choeur Yaroslavl, dirigeerib Yan Greppin, kaastegevad metsosopran Véronique Hammann, tšellist Yoël Cantori ja organist Simon Peguiron; kava korratakse 17. ja 18.09 Neuchâteli Collégiale'is, kust läheb ka otseülekanne Šveitsi Klassikaraadiole.

17.09 Arvo Pärdi teoste ettekandeid. USAs Rochesteri (NY) Lyric Theatre'is on esitamisel "Fratres", teos kõlab 8-liikmelise puhkpilliansambli versioonis. UKs Londoni Hanover Square'i St. George's Churchis laulab Pegasus Choir Pärdi "Solfedžot", juhatab Matthew Altham. Samaviisi Londonis, Dulwichi Püha Stefanuse kirikus esitavad kiriku kutselised muusikud Pärdi teose "Greater Antiphons", dirigeerib Nicolas Ansdell-Evans. Prantsusmaal Rouenis laulab Saint-Evode'i kammerkoor Pärdi "Missa syllabicat", juhatab Loïc Barrois. Taanis, Kopenhaageni Tivoli kontserdisaalis on kavas "Fratres", seda mängib Kopenhaageni Filharmooniaorkester Toshiyuki Kamioka juhatusel, ettekannet ilmestavad Tivoli Balletiteatri tantsijad, koreograafia on teinud Tim Rushton. Kanadas Edmontonis on

All Saints' Anglican Cathedralis esitusel "Magnificat", esitab Pro Coro Canada, juhatab Michael Zaugg.

17.09 Eesti Filharmoonia kammerkoor esineb Itaalias Perugias 72. vaimuliku muusika festivalil "Sagra Musicale Umbra", kontsert Superiore St. Francisco basiilikas. Kavas on Arvo Pärdi "Berliini missa" ja J. S. Bachi "Magnificat", ettekanded koos Perugia Kammerorkestri ja solistidega, dirigeerib Filippo Maria Bressan. Tänavune festival kannab pealkirja "Fratres" Arvo Pärdi järgi, kes oli 2015. aasta Perugia festivali teemahelilooja.

17.-28.09 Kai Rüütel laulab Mozarti "Võluflöödi" etendustel Austrias Theater an der Wien'is, ooperiõhtud 17., 19., 21., 23., 26. ja 28.09. Torsten Fischeri lavastust dirigeerib René Jacobs. Sarastro osas Dmitri Ivaštšenko, Öökuningannana Nina Minasjan.

19.09 Serbias Novi Sadis kõlab Festival Piano City kavas Pärdi "Aliinale", selle esitab Jelena Vasin-Kekić, kontserdipaigaks Plato Ispred Rektorata.

19.-24.09 Sauel tegutsev segakoor Wannamoisa esineb Kreekas Paralia koorifestivali "Music & Sea" konkursil, saavutades III koha. Koori juhatab Sille Ojastu.

20.09 Eesti Rahvusmeeskoor Mikk Üleoja juhatusel esineb Belgias Brüsseli kunstikeskuses Bozar, enam kui 2000-kohalises Henry La Boef Hallis. Kontsert kuulub sarja "Eesti Vabariik 100" ning on Brüsseli Eesti-teemalise EXPO programmis, mis omakorda pühendatud Eestile kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaale. Toimub ka Bozari oreli restaureerimise lõpetamise tähistamine festivaliga "In-Org-Uration". Kavas on kaastegev organist Toomas Trass. Ettekandel on Arvo Pärdi "De profundis", Toomas Trassi "Improvisatsioon", Jean-Pierre Leguay' "Missa Laudamus Te", ülejäänud osas kavast Veljo Tormise looming: "Hääled Tammsaare karjapõlvest", "Sampo tagumine", "Incantatio maris aestuosi", "Pärismaalase lauluke" ja "Laulja".

20.09 Mikk Murdvee dirigeerib Kuopio Linnaorkestrit Kuopio Musiikkikeskuses, kavas Hatšaturjan, Monti, Bartók, de Falla, Fučik, Mihkel Keremi "Sinfonietta Portobellica" Soome esiettekandes. Kavas on kaastegevad Sanna Haverinen viiulil ning tantsijad Pauliina Aladin ja Ville Nylén.

21.09 Iraanis Teheranis, kaasaegse kunsti festivalil on kavas Arvo Pärdi "Peegel peeglis", "Aliinale" ja "Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul", mängivad Navid Gohari klaveril ja Farmehr Beyglou viiulil.

21.-24.09 Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoor saavutas Janne Fridolini juhatusel konkursil Itaalias Riminis kulddiplomi aunimetusega "Excellent". Janne Fridolin pälvis eriauhinna "Parim Grand Prix vooru dirigent". Konkursil osales koore veel kümnest riigist.

22.09 Lõuna-Korea linnas Gwangju's tuleb esiettekandele Toivo Tulevi uusteos "long, long", kontserdil Aasia Kultuurikeskuse kaasaegse muusika festivalil ACC Contemporary Performing Arts Festival. Ettekande teeb Asian Classical Players Orchestra, juhatab Park Jiyong, solistideks Young-Soo Chung (salpuri, ja tants) ning Ayca Arin (nei).

22.09 Arvo Pärdi ettekandeid. Saksamaal Stuttgarti Stiftskirches esitab vokaalansambel Cantissimo Arvo Pärdi kolm teost – "Bogoroditse Djevo", "Nunc dimittis" ja "Zwei slawische Psalmen", juhatab Markus Utz. "Fratres" kõlab USAs Santa Fe (NM) Lensici etenduskunstide keskuses, viiulisolist ja dirigent on Nadja Salerno-Sonnenberg, mängib Santa Fe Pro Musica Youth Orchestra; kava korratakse samas 23. ja 24.09. Dresdeni Staatskapelle mängib Saksamaal Dresdeni Grossen Garteni palees "Festina lente", juhatab Mihhail Jurowski.

22., 27. ja 29.09 Koit Soasepp laulab Verdi "Rigoletto" etendustel Soome Rahvusooperis Helsinkis Sparafucile osas , dirigeerib Pietro Rizzo, lavastus Georg Rooteringilt. Ceprano osas laulab Andrus Mitt.

23.09 Hamburgi Eimsbütteli Christuskirches on ettekandel Arvo Pärdi "Fratres", mängib Musici Emeriti, juhatab Friedemann Kannengiesser. Hong Kongi City Hallis kõlab Arvo Pärdi "Credo", esitavad Learners Chorus, Hong Kongi ülikooli koor ja Learners Orchestra, dirigent on Apollo Wrong.

23.09 Tuulikki Bartosik esineb Rootsis Sollentunas koos saksofonisti ja helilooja Timo Alakotila ning mandoliinimängija ja kitarristi Villu Talsiga Palestiina kunstniku Hind Orfalise galeriis, kava kannab pealkirja "Storied Sounds. Solo Larslunda".

23.-24.09 Kontserdid eesti muusikaga Šveitsis, esitajaiks Zürichi kollektiivid, orkester Camerata Cantabile ja Paulus-Chor Zürich, juhatab Stephan Fuchs. Ettekandel on Erkki-Sven Tüüri "Lighthouse", Arvo Pärdi "Berliini missa", Heino Elleri "5 pala keelpilliorkestrile", Lepo Sumera "Concerto per voci e strumenti", kontserdipaikadeks on Zürichi Pauluskirche ja Pfäffikoni evangeelne reformikirik.

24.09 Slovakkia Raadio suures stuudios Bratislavas on kammerkontsert, kus ettekandel ka Arvo Pärdi "Aliinale" ja "Fratres" (kaastegevad kuus solisti). USAs New Yorkis (NY) Mezzrow saalis mängivad Arvo Pärdi "Fratrest" viiulil Kinga Augustyn ja klaveril David Oei. Sloveenia Filharmoonia Marjan Kozina saalis Ljubljanas esitab Läti Raadio koor Arvo Pärdi teose "Nunc dimittis", juhatab Sigvards Kļava. 25.09 laulab Läti Raadio koor sama dirigendiga Zagrebis Horvaatia Muusikainstituudis Pärdi pala "Virgencita".

24.09-30.09 Eesti Filharmoonia kammerkoor esineb Soomes ja Moskvas. 24.09 laulab koor Helsinki Barokkorkestri 20. tegevusaasta pidulikul kontserdil Helsinki Musiikkitalos. Astutakse üles koos soome orkestriga Aapo Häkkineni juhatusel, kavas R. Schumanni "Vom Pagen und the Köningstochter" op. 140 ja "Adventlied" op. 71 ning J. S. Bachi kantaat "Herr, gehe nicht ins Gericht" (BWV 105) koos viie solistiga. 25.-28.09 salvestatakse sama kava Hyvinkää keskuses Soome firma "Ondine" plaadile. 30.09 esineb koor Moskvas festivalil "Peegel peeglis", Tõnu Kaljuste juhatusel kõlab Peeter-Pauli luterlikus katedraalis Arvo Pärdi "Kanon pokajanen", kontsert pealkirja all "Eesti Vabariik 100".

25.09 Poolas Krakowi Nova Huta kultuurikeskuses mängib Lubomyr Melnyk Arvo Pärdi pala "Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul"; kontsert festivalil "Sacrum Profanum". Kopenhaageni Holmens Kirke's kõlab Pärdi "Fratres", mängivad Kristine Schneider viiulil ja Christian Grøvlen klaveril.

26.09 Vatikani Püha Tool teatab, et Joseph Razingeri fondi preemia väärib Arvo Pärt.

Preemia pidulik üleandmine toimub 18.11 Vatikanis.

28.09 Johan Randvere klaveriõhtu Peterburi Jaani kirikus, kavas Jaan Räätsa "Toccata", Eduard Tubina "Ballaad Mart Saare teemale", E. Rautavaara "Etüüdid op. 42, Rahmaninovi kaks prelüüdi op. 23, Chopini Skertso nr. 3 cis-moll ning Mussorgski "Pildid näituselt".

28.09 UKs Londoni Waterloo St. Johns'i kirikus mängib Southbank Sinfonia Arvo Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks" ja "Fratrest", dirigendiks Eugene Lee.

28. ja 30.09 Maarja Nuut esineb CD "Une meeles" esitluskavadega Saksamaal ja Venemaal: 28.09 Düsseldorfi festivalil (kontserdipaigaks "Skydeck im SIGN") ja 30.09 Peterburis koos Hendrik Kaljujärvega 21. Sergei Kurjohhini rahvusvahelisel festivalil (SKIF) Aleksandri Teatri uuel laval.

29.09 UKs Oxfordi St. Mary's Churchis esitatakse kavas "Õhtupalved" Arvo Pärdi kontserti "Tabula rasa", solistideks Priya Mitchell, Hugo Ticciati ning Dirk Mommertz, mängivad OModernt & OCMF muusikud. Kontsert Oxfordi kammermuusika festivali programmis.

29.09-1.10 Moskvas toimub kolmandat korda festival "Spiegel im Spiegel", kontserdid Arhitektuurimuuseumis, Peeter-Pauli luterlikus katedraalis (kolm kontserti 30.09) ning Moskva konservatooriumi Suures saalis. Esinevad Hortus Musicus Andres Mustoneni juhatusel (30.09 kava "Vetšnaja garmonija" Peeter-Pauli katedraalis, ettekandel Arvo Pärdi "Da pacem Domine", "An den Wassern zu Babel" ja "Cantate Domino", Aleksandr Knaifeli "Utešitelju", René Eespere "Curriculum annorum", Tõnis Kaumanni "Stabat mater", Peeter Vähi "In memoriam HM" ja Monteverdi "Salve Regina"). Festivalil esinevad veel Eesti Filharmoonia kammerkoor Tõnu Kaljuste käe all (30.09 Arvo Pärdi "Kanon pokajanen", kontsert sarjas "Eesti Vabariik 100"), pianist Diana Liiv, tšellist Aare Tammesalu, Arvo Leibur viiulil, Johanna Vahermägi vioolal, Fjodor Stroganov orelil (30.09 kava "Spectrum" Peeter-Pauli katedraalis ansamblilt Kammermuusikud: A. Pärdi "Trivium", "Peegel peeglis", "Fratres", Tüüri "Dedication", "Spectrum I" ja "Lichttürme"), Jazzduo UMA ja lauljatar Iris Oja (29.09 kavas Štšussevi-nim. Arhitektuurimuuseumis Rahmaninov, Gurdžijev, Tiina Hirvoja). Festivali teemaheliloojaks on Erkki-Sven Tüür, kellega toimub kohtumine 29.09 ennelõunal Arhitektuurimuuseumis, tema muusikat on ettekandel, nagu ka Arvo Pärdi, Heino Elleri, Tõnis Kaumanni loomingut, lisaks autoritena veel John Tavener, Gia Kantšeli, Aleksandr Knaifel, Pavel Karmanov, C. Monteverdi, loengu eesti muusikast peab Toomas Siitan. Andres Mustonen dirigeerib festivali galakontserti 1. X Moskva konservatooriumi Suures saalis. Esinevad Moskva Riiklik Sümfooniaorkester lastele ja noortele, Moskva konservatooriumi kammerkoor, solistid, kavas Erkki-Sven Tüüri oratoorium "Ärkamine" ja "Salve Regina" (Andres Mustonen viiulisolistiks), Peeter Vähi "Emale" (oboel Deniss Golubev), John Taveneri "Prayer for Jerusalem" ja "Svyati" (tšellosolist Aare Tammesalu), Heino Elleri "Viis pala keelpilliorkestrile", Arvo Pärdi "Te Deum", kavas on ka Peeter Süda Prelüüd ja fuuga orelile, mille mängib Konstantin Volostnov.

30.09 Arvo Pärdi teoste ettekandeid. Poolas Wrocławis on esitamisel "Te Deum", kontserdipaigaks on keskus Narodowe Forum Muzyki, esitavad NFM keskuse koor ja NFM orkester Leopoldinum, dirigeerib Joseph Swensen. Belgias09elles'i Chapelle de Boondaelis esitatakse Pärdi "Fratrest" tšellole ja klaverile, tšellol Noé Beauvois; kontsert festivali "Expo.Connaissance Oubli" programmis. Uus-Meremaal Aucklandi War Memorial Museumis esitab 24-liikmeline Voices New Zealand Chamber Choir Pärdi "Da pacem Domine", juhatab Karen Grylls. Kava "The Unusual Silence" on pühendatud Esimese Maailmasõja mälestusele.