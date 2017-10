Ahto Külvet: Uku Kuut tegi muusikat elu lõpuni

Uku Kuut oli päikesepoiss, ruumi ja keskkonna looja ning loojate toetaja. Ta oli heas mõttes tehnomees, elektroonikaga katsetaja, kodulindistaja ja erilise funk’i Eestisse tooja, kellele oli antud õnn ja õnnetus elada huvitaval ajal. Uku liikus kummalisel ja äreval ajaloo laineharjal Eestist Rootsi, Rootsist USAsse ja tagasi Eestisse. See oli ajal, kui lisaks pöördelistele ajaloosündmustele toimusid väga suured muutused ka muusikas ja selle salvestamises ning analoogtehnoloogialt mindi üle digitaalsele. Uku, arvutikasutaja 1985. aastast, elas need muutused praktikuna, kodu- ja stuudiosalvestajana, isiklikult läbi.

Uku ei hoolinud oma heaolust, ta oli aus eelkõige enda ja muusika vastu – teinekord rohkem, kui oleks talle endale kasulik olnud. Muusikaga hakkas Uku tegelema alles 13aastaselt Rootsis, sest varem ei olnud ta kuulnud midagi, mis oleks muusikas huvitav. Uku muusikaline plahvatus leidiski aset, kui ta 14aastasena lõi oma esimese, valgete poiste funk-bändi We Are. Juba selles olid mõjutused kristlikust soul’ist ja funk’ist, mis saatsid teda elu lõpuni.

Uku on öelnud, et ta on pettunud muusikaäriga kaasas käivas kommertsis. Uku tegi muusikat ainult armastusest selle vastu, raiskamata oma aega ja energiat enesemüümisele. See peegeldub ka tema muusikas. Tõepoolest, haruldasel kombel on tema lood ja looming kommertsist vabad pärlid, mida saab avastada uuesti ja uuesti: need on niivõrd isikupärased ja erilised, et väga raske on öelda, millisest ajast see looming pärit on. Tegemist on muusikaga, mis seisab mõnes mõttes väljaspool aega ja kõlab ka tänapäeval värskena.

Olulist rolli Uku muusika rahvus­vahelisel avastamisel mängis USA plaadi­firma PPU omanik Andrew Morgan, kes andis 2012. aastal vinüülil välja Uku esimese kauamängiva "Visions of Estonia". See plaat oli plaanitud palju lühemana, EPna, kuid sellest kasvas välja terve album. Uku muusika kõnetas Andrew’d nii palju, et selle ala professionaalina pidas ta Ukut tõeliseks funk-muusika pioneeriks. Nende koostöö jätkus ning praeguseks on PPU vinüüli pressinud juba kaheksa Uku muusikaga plaati.

Uku kaasteelised on rõhutanud tema toetust andele. Nii aitas Uku kaasa Sofia Rubina esimese albumi "My Sun" (2007) loomisele. Mõned selle albumi vokaalid on salvestatud Uku ja tema abikaasa Kertu köögis, sest seal oli seda kõige turvalisem ja mugavam teha. Uku oli rahulik ja inspireeriv, tema tingimusteta armastus loomingu ja ande vastu toetas tervet rida muusikuid, kellega ta kokku puutus.

Uku tegi muusikat elu lõpuni. Väga palju Uku muusikat on digiteeritud ja ootab avaldamist. Nii oligi PPU plaadi­firmal koostöös Uku Kuudiga juba mõnda aega ettevalmistamisel järjekordne album. See tähendab, et lisaks juba kättesaadavale on meil ja kogu maailmal, mida oodata, ning Uku looming üllatab ja mõjutab meid edas­pidigi.