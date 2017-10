Ivari Ilja: muusikapäeva tähtsus on praegu tõusutee

Reet Linna tegi "Prillitoosis" intervjuu värske EMTA rektori ja piansti Ivari Iljaga, kes sõnas, et Eesti on hea näide riigist, kus muusikapäeva on järjepidevalt tähistatud.

"Natukene üle kahe nädala olen olnud EMTA rektor ning umbes neli kuud Eesti Muusikanõukogu president," sõnas Ivari Ilja ja selgitas, et seetõttu on käesolev muusikapäev tema jaoks ka teistsugune. "Meie meeskond on näinud suurt vaeva, et muusikapäev õnnestuks ning ma loodan, et kõik läheb korda."

Rektoritöö juures peab Ilja kõige olulisemaks tööd inimestega. "Esialgu jääb selle kõrvalt klaverimäng kindlasti tahaplaanile, olen enda graafikusse ka plaaninud, et esimese poole aasta jooksul klaverimängu mõttes midagi väga tõsist ei toimuks."

Ilja sõnul on Eesti üks hea näide riikidest, kus on aktiivselt muusikapäeva korraldatud. "On palju riike, kus seda nii aktiivselt ei korraldata," tõdes ta ja tõi välja, et muusikapäeva tähtsus on praegusel hetkel kindlasti tõusuteel.

"Esimese oktoobri sündmuste kulminatsioon on kindlasti pidulik tseremoonia, mis toimub Estonia kontserdisaalis," andis Ivari Ilja omapoolse soovituse, mida jälgida. "Kuna seekord on päev sattunud pühapäevale, siis võib-olla ei ole neid sündmusi nii palju, aga meie kontseptsiooniks on näiteks see, et linnades on erinevad perepäevad."

"Kokku antakse muusikapäeval umbes sada kontserti ning sinna on kaasatud ligi 750 muusikut," sõnas ta.

Ivari Ilja ütles, et muusiku jaoks on märkamine äärmiselt oluline. "Meie preemiale lisab kaalu kindlasti see, et sellega on seotud ka kolleegid."