Teater Must Kast keskendub neljandal hooajal keskkonna ja inimese suhetele

Ainukordne lavastus viis publiku rännakule läbi Tartu vanalinna, kus tantsu ja muusika saatel linnas erinevaid etüüde etendati, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uuel hooajal esietendub teatris kaks uuslavastust: Kaija Kalveti lavastatud "Prohvet" ja Musta Kasti seni kõige suurem produktsioon, Birgit Landbergi lavastatud "Mowgli", mida mängitakse järgmisel suvel Tartu lähistel metsas.

Mõlema lavastusega soovib teater publiku tähelepanu juhtida inimese ja keskkonna vaheliste suhete uurimisele.

"Kuna need kaks materjali jäid pinnale ja kui Kaija oli ka enda lavastuse kohta öelnud, et ta tahaks tegeleda keskkonna ja inimese vahelise suhtlusega, siis tundus, et on väga loogiline, et kui mina hakkan nüüd kuidagi seda avapiknikku ja läbi linna lavastust tekitama, siis võiks juba ka ühtlasi välja kuulutada, et meid see aasta huvitavad eelkõige inimese ja keskkonna ja looduse vahelised suhted," rääkis näitleja ja lavastaja Jaanika Tammaru.

"Järelikult on ta praegu väga paljudel inimestel ja ka meie teatris südame peal, et võiks pisut rohkem tähelepanu tõmmata, kui sellised vahendid on meie kätte antud," lisas ta.