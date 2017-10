Avo-Rein Tereping: muusikaga saab inimest pehmeks tampida ilma kumminuiata

"Klassikalise muusika mängimist metroojaamades on tehtud mitmel pool ning Inglise politseiamet raporteeris selle peale, et kui hakati mängima Mozarti ja Pavarottit, siis langes kuritegevus metroojaamades 30 protsenti," sõnas Tereping ja lisas, et sama probleem oli Uus-Meremaal kaubandusketis 7-Eleven. "Seal oldi hädas, et noored käivad poodides hängimas, tülitavad inimesi ja vahel varastavad, seega tehti sama klassikalise muusika eksperiment ja tulemus oli positiivne."

Seletus nendele katsetele on Terepingi sõnul paradoksaalne. "Helid on lindude jaoks oma territooriumi märgistamise vahend, aga täpselt samuti on märgistavad inimesed territooriumi helidega, kasutades seda lihtsalt teistmoodi," sõnas ta ja selgitas, et kui sellistes kohtades mängitakse muusikat, mis ei ole noorte jaoks omane, siis on see nende jaoks signaal, et tegemist pole nende keskkonnaga. "Selline muusika peletab neid sealt eemale."

"Muusikaga saab inimest pehmeks tampida ilma kumminuiata, selleks peab muusika olema suhteliselt agressiivne, intensiivne ja mängima pikka aega," tõdes Tereping, lisades, et ajaperiood peaks selleks olema umbes ööpäev. "Piinamine sellega, et inimestel ei lasta magada, on ammu tuntud asi."

Avo-Rein Terepingi sõnul on muusikaga piinamine väga karm. "Sellest ei jää ühtki sinikat, aga inimene on psüühiliselt täiesti murtud, ta on valmis nõustuma ükskõik millega," lisas ta ja mainis, et sellisest piinamisest võivad tekkida ka püsivad kahjustused. "On olemas selline asi nagu post-traumaatiline stress ning kui sellist muusikalist piinamist on küllalt süstemaatiliselt tehtud, siis võib see tekitada samasugused sündroomid."