Keelesäuts. Demagoogiast

Täna ei ole tegelikult esmaspäev. Paljud inimesed siiski usuvad seda, sest kalender ju ütleb neile nii. Samas on kõigile mõtlevatele inimestele selge, et kalender on kõigest üks ühiskondlikult peale surutud kokkulepe ja igaühel on õigus sellega mitte nõustuda. Ja kuna täna pole tegelikult esmaspäev, siis järelikult ei kuula te praegu saadet „Keelesäuts“.

Aga mis see siis on? Täiesti tõupuhas demagoogia. Demagoogia sünnib siis, kui kõneleja tahtlikult mõjutab kuulajat loogikavabade seoste ja emotsioonide kaudu uskuma midagi, mille kohta kõneleja ise teab, et tegemist on vale või liialdusega.

Demagoogiavõtteid on palju ja lähenevate valimiste tõttu kuuleme ja näeme neid järjest enam.

Enamasti tunneme demagoogia ära siis, kui kõneleja alustab järsu ja kõlava üldistusega, kuid jätab sisukad põhjendused lisamata. Selle asemel räägib ta eikellelegi kuuluvatest arvamustest või halvustab teisi inimesi. Väga levinud, aga mitte eriti särav demagoogiavõte on esimesena väita, et vestluskaaslane on demagoog.

Lisaks sildistamisele tekitab demagoog müra - enne põhiküsimusele vastamist räägib ta kõigepealt sellest, et esiteks, teiseks, kolmandaks, neljandaks, viiendaks... jah, kas keegi enam mäletabki, millest üldse jutt käis?

Rahulikult mõtestatud valimisteaega!

