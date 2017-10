Otseülekanne homme: Ave Alavainu 75

27. septembril pidas sünnipäeva Mari Saat, üks omanäolisemaid eesti kirjanikke. Saat on viljakas autor, tema sulest on pärit romaane, jutustusi ja novellikogusid. Seekord tahaks aga rääkida tema lasteraamatust „MINA ISE“, mis ilmus peaaegu 30 aastat tagasi, 1988. aastal.

"Plekktrummi" saatekülaliseks oli Stanfordi Ülikooli emotsioonideuurija, psühholoogiateadlane Andero Uusberg, kellega arutleti selle üle, mis on emotsioonid ja kuidas need meie igapäevaelu mõjutavad.

Eesti muusikute rahvusvaheline haare laieneb, nad saavad kutseid aina mainekamatele pidustustele, kuulsates saalides ning tuntud orkestrite ja tähtsolistidega. Mõnedki ettevõtmised on seotud meie riigi tähtpäevaga, aga ka meie muusika liikumised oleksid nagu sünkroonis Euroopa Liidu oluliste poliitiliste sündmustega, mis just praegu leiavad aset ka Eestiga seotult.

Kristjan Haljak (sündinud 1990) on viljakas luuletaja ja tõlkija. Tema debüütkogu "Palavik" ilmus 2014, sellele järgnesid "Conceptio immaculata" ("Vihmakass ja kakerdaja", 2017) ja "Uus inimene" ("Tuum", 2017). Tema tõlkes on ilmunud Charles Baudelaire’i "Mu alasti kistud süda" (LR 2014, nr 30) ja "Kunstlikud paradiisid" (LR 2017, nr 15—17).

Muusikapäeva puhul said kokku heliloojad Elis Vesik, Peeter Vähi ja Ekke Västrik, et rääkida nüüdismuusikast.

