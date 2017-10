Eesti Kirjanike Liit tähistab juubelisünnipäeva

„Kirjanike liit on püsinud kindlana alates 8. oktoobrist 1922, mil liidule Tallinna raekojas alus pandi,” ütles Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev. „Liit on pidevalt kasvanud ning nii, nagu üha suureneb meie liikmeskond, kasvab ka liidu tugevus. Kuigi alati võiks kirjandusel olla ühiskonnas enam kõlapinda, ei ole meil täna vaja kodumaise kirjanduse hääbumise pärast karta.“

Kui 1922. aastal oli Eesti Kirjanikkude Liidul 33 liiget, siis 2017. aasta oktoobris on Eesti Kirjanike Liidul 315 liiget kodu- ja välismaal. Nende seas on nii kirjanikke, tõlkijaid, kirjandusteadlasi kui -kriitikuid.

Kirjanike liitu on juhtinud Friedebert Tuglas, Eduard Hubel (Mait Metsanurk), Karl Ast (Rumor), Henrik Visnapuu, August Jakobson, Johannes Vares-Barbarus, Johannes Semper, Juhan Smuul, Paul Kuusberg, Vladimir Beekman, Albert Kivikas, Gustav Suits, August Mälk, Kalju Lepik, Enn Nõu, Mati Sirkel, Jan Kaus ja Karl-Martin Sinijärv. Alates 2016. aasta kevadest on Eesti Kirjanike Liidu juhatuse esimees Tiit Aleksejev.

Eesti Kirjanike Liidu 95. sünnipäeva puhul on tänavu septembris koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga valminud viimase paarikümne aasta jooksul kirjanike liidu esimehe ametit pidanutega intervjuusari, mida saab näha portaalis kultuur.err.ee ja mis sünnipäevakuu jooksul veel täieneb.

Juubelinädala jooksul saab kirjanike liidu liikmete raamatusoovitusi lugeda nii Rahva Raamatu kodulehelt kui leida ka Rahva Raamatu Viru ja Tasku kauplusest.

Kirjastus Varrak on Eesti Kirjanike Liidu 95. sünnipäeva puhul andnud välja kommenteeritud luulekogu „Kas siis selle maa keel…“, mille on koostanud kirjandusteadlane Endel Priidel. Kogus on sada luuletust 67 autorilt, jaotatuna 12 kronoloogilis-temaatilisse peatükki. Tegu on läbilõikega isamaalise luule ligi 200 aasta pikkusest ajaloost.