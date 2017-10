Paavo Järvi: mõtted Eestist käivad minuga alati kaasas

Väike intervjuu pärjatuga.

Palju õnne! Mida tähendab teie jaoks Eesti Muusikanõukogu interpretatsioonipreemia? Olete võitnud aastate jooksul hulgaliselt preemiaid, kas see eristub nende seast kuidagi?

On eriline, sest iga preemia, mis on antud kodumaal, mis tuleb omadelt inimestelt, on tähendusrikas. See ju näitab, et kodumaal toetatakse ja elatakse kaasa minu tegemistele ja see on minu jaoks suurim tunnustus!

Tunnustus tuli teieni rahvusvahelise muusikapäeva raames. Kas teie kui rahvusvahelise muusiku jaoks on muusikapäeval suur väärtus, et ühendada Eesti muusikuid üle maailma?

See on tõepoolest väga tore ettevõtmine ja väga vahva päev kõigile eesti muusikutele maailma eri paigus.

Alustasite kolmandat hooaega NHK sümfooniaorkestriga. Mis on selle hooaja suuremad plaanid ning kuidas seni hooaeg kulgenud on?

Sellel hooajal on palju huvitavaid projekte: alustasime hooaega Mozarti concertante "Don Giovanniga", plaadistame Bartóki CD ja palju väga erinevat muusikat. NHK on erakordselt kõrgetasemeline orkester ja plaanid on väga põnevad: näiteks tähistame "West Side Story’ga" Bernsteini 100. juubelit, mida mängitakse NHK ajaloos esimest korda.

Kui palju te Jaapanis töötamise kõrvalt Eestisse jõuate? Kas tunnete tihti koduigatsust?

Tunnen! Tahaksin väga palju rohkem kodus käia. Püüan igal võimalikul momendil koju jõuda, sest mõtted Eestist käivad minuga alati kaasas.

Milline on Eesti positsioon rahvusvahelisel muusikamaastlikul, kas Eestit teatakse?

Eestit teatakse kui koorimaad, Eestit tuntakse kui maad, kust on pärit Arvo Pärt. Mulle muidugi teeks heameelt, kui Eestit ja meie muusikat teataks veel enam, aga arvestades meie rahvaarvu on muidugi positsioon väga hea. Sellegipoolest loodan, et meil saab olema rohkem rahvusvaheliselt tuntud artiste ja muusikalisi kollektiive. Eesti Festivaliorkestri missioon seisnebki selles, et tutvustada Eestit ja Eesti kultuuri rahvusvahelisel tasemel.



Olete esinenud lavadel üle maailma. Milline on lemmik kontserdimaja või -lava?

Berliini Filharmoonia on üks mu lemmikkohti, samuti Musikverein Wien ja Pariisi Filharmoonia – need on kolm kohta, mis kohe esimese hooga meelde tulevad. Kõik nad on omamoodi erilised ja pakuvad alati rõõmu tagasi minnes.



Millal võib teid jälle Eestis näha?

Kindlasti jaanuaris, mil me valmistame ette Eesti Festivaliorkestri turneed Euroopasse ning siis juba juulis Pärnus.