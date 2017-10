"Tõe ja õiguse" filmivõtted jõudsid massistseenideni

Kõrtsistseeni tarvis tehti mitu korda proovi ja hulganisti duubleid, vatti said nii võttemeeskonna liikmed kui ka näitlejad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna omaaegne kõrtsihoone Järva-Madisel on hävinenud, tuli leida mingi muu sobiv interjöör. Lõpuks jõutigi Jäneda Pulli talli.

"Eesmärk oli leida vähemalt mingid olemasolevad seinad, mille sisse ehitada kõrts. Ja siit me selle leidsime. Ütleme nii, et pool on päris ja pool on tehtud," rääkis tegevprodutsent Johanna Trass.

Kui Mäe talu peremeest Andrest on siiani armastatud kujutada ideaalse taluperemehena ja tema üleaedne Oru Pearu on pigem halva iseloomuga kuri vimkamees, siis nüüd võib täiesti juhtuda, et režissöör Tanel Toom annab neile hoopis uue näo.

"Ega Tammsaaregi ei mõelnud, et ta on ainult kuri vimkamees ja et Andres on ainult üks õilis maaparandaja," ütles Pearu osatäitja Priit Võigemast.

"Mulle see tegelane väga meeldib. Ja ausalt öeldes, mida võttepäev edasi, seda rohkem ta mulle meeldima hakkab," lisas Võigemast Pearu rolli kohta.

Kõrtsistseeni kaasati lisaks kutselistele ligi 30 harrastusnäitlejat üle Eesti.

Õige pea minnakse tagasi Võrumaale Vastse-Roosa külla ehitatud Vargamäele, sest kartul tuleb üles võtta.