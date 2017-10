Sõnasäuts. Kiililiik ja lennutunnel

Eelmisel nädalal lahvatas uudis, et teisipäeval Kabli linnujaama mõrdpüünist rändsetest kiilidest tühjendanud keskkonnaagentuuri töötajad leidsid püünisest uue kiililiigi, kel nimeks lõunakõrsik. Tegemist on Eesti 60. kiililiigiga.

Kiililiik ehk liik kiile, on vahva sõna, kuna tegemist on palindroomiga. Palindroom on keelend, mis on nii päri- kui ka tagurpidi lugedes täpselt samasugune.

Ka sõna "lennutunnel" on palindroom ehk kui nüüd moodustada lause "Eestis avastati uus kiililiik, kel on oma lennutunnel" moodustubki neist kahest palindroomist kaunikõlaline keeleleek.

Tekst uue kiililiigi kohta pärineb ERR Novaatori uudisest.

