Kuidas Tallinn lõpuks merele avada?

‘‘Avatud mereääre Linnafoorum: uus Vanasadam‘‘ fookuses on Tallinna Sadama Masterplaan 2030 ja Tallinna Mereääre visioon, mille eesmärk on leida terviklahendus oleva ja tuleva hoonestuse ning linnalise ja avaliku ruumi ühendamiseks sadama funktsioonidega, mille tulemusel kujuneks sadama piirkonnast loomulik jätkuv osa Tallinna kesklinnale.



Linnafoorumi avalikud ettekanded:

10. oktoobril kell 09:00 – 13:00 A-terminali saabumiste alal

11. oktoobril kell 13:00-15:00 Klubis Laine (Sadama 25a)



Linnafoorumil esinevad Zaha Hadid Architects, HafenCity, mereääre visiooni töögrupi esindajad, Tallinna Sadam ja teised Eesti eksperdid.

Arhitektuurikeskus on korraldanud Linnafoorumeid aastast 2010. Linnafoorum on läbitöötatud formaat, mis sobib nii ruumiliste arengute visioneerimiseks kui ka praktiliste lahenduste otsimiseks. Linnafoorumi formaadis sündmusel toimuvad esimesel päeval ettekanded ja ühine arutelu teema mitmekülgseks avamiseks. Sellele järgnevad arutelud töörühmades, mis annab võimaluse tekkinud küsimustele vastuseid otsida ning erinevatel huvirühmadel ja ekspertidel üksteist kuulata ja mõista.

Linnafoorumi arutelude-töögruppide tulemused on sisendiks Tallinna Sadamale ja Tallinna linnale ja ZHA edasistele tegevustele ja otsuste langetamisele.

Linnafoorumile on oodatud piirkonna ettevõtjad ja elanikud, arhitektid, insenerid, linnaplaneerijad ja ajakirjanikud.

Moderaator on Pärtel-Peeter Pere. Linnafoorum on sel korral kakskeelne (eesti-inglise), kohapeal sünkroontõlge.



Avalik programm:

10. oktoober 8:30 – 13:00

Asukoht: A-terminali saabumiste alal

8:30 Kogunemine ja hommikukohv

9:00 Tervitussõnad - Valdo Kalm, Tallinna Sadama juhatuse esimees

9:00-9:10 Sissejuhatus - Endrik Mänd, Tallinna peaarhitekt

9:10-9:15 The making of a place Pärtel-Peeter Pere, Future Place Leadership

9:15-9:30 HafenCity, 21st Century Urban Development and Transformation HafenCity, Philipp Preuner

9:35-10:05 Mereääre visioon - Toomas Paaver

10:10-10:30 Kohvi- ja snäkipaus

10:30-11:00 Ekspertarvamus - Peeter Pere, Masterplaani žüriiliige

11:00-11:15 StreamCity Vision Masterplan 2030 Gianluca Racana, Zaha Hadid Architects

11:20-12:20 Ekspertarvamus - Dago Antov, TTÜ, liikuvusspetsialist

12:30-12:45 Moderaatori kokkuvõte



11. oktoober 13:00 - 15:00

Asukoht: Laine klubi, Sadama 25a (kruiisikai)

13.00-15:00 Töögruppide tulemuste avalik esitlus ja diskussioon



Osalemine Linnafoorumil on tasuta. Osalemisest paluvad korraldajad teada anda hiljemalt 6. oktoobriks siin.

Tallinna Sadama masterplaani finalistide töid on võimalik vaadata siit.