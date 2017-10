Otseülekanne homme. Katrin Tiidenberg aitab mõista sotsiaalmeediat

Üle mõne aja kirjutas Jürgen Rooste kultuuriportaalile luuletuse. Luuletus on karm, aga meil on rõõm seda avaldada.

Milleks uurida internetti? Kas sotsiaalmeedia on ainult teismelistele? Ega ükski mõistlik inimene vist selfisid ei postita? Katrin Tiidenbergi “Ihu ja hingega internetis: kuidas mõista sotsiaalmeediat?” on esimene eestikeelne sissevaade interneti-, ja sotsiaalmeediauuringutesse. Kultuuriportaal teeb otseülekande Tiidenbergi peatselt ilmuva teose esitlusest, kus autoriga vestleb neil ja teistel selfide ja sotsiaalmeediaga seotud põnevatel küsimustel sotsioloogiaprofessor Airi-Alina Allaste.

