Ngugi Wa Thiong'o võidu tõenäosus parimal juhul on kihlveokontoreid koondava NicerOdds andmetel 5,5/ 1; temast kaugele maha ei jää Haruki Murakami (6/ 1), keda on juba aastaid peetud tõenäoliseks võitjaks, Margaret Atwood (7,5/ 1), Amos Oz (11/ 1).

Doris Kareva (40/ 1) ja Jaan Kaplinski (67/ 1) platseeruvad kandidaatide järjestuses kuskil keskel. Karevast tagapool asuvad näiteks Michel Houellebecq, Jeanette Winterson, John Banville, Ursula K. Le Guin, Salman Rushdie, Milan Kundera, aga ka näiteks Kanye West.

Keenia kirjaniku Ngugi Wa Thiong'o esimene teos "Weep Not, Child" ilmus 1964. aastal ning tegemist oli esimese ingliskeelse romaaniga, mille andis välja Ida-Aafrika kirjanik. Alates kolmandast teosest "A Grain of Wheat" hakkas Thiong'o kirjutama kikuju keeles. Pärast seda on tema sulest ilmunud veel suurel hulgal näidendeid, esseesid, romaane ning lasteraamatuid. Tema seni viimane romaan "Birth of a Dream Weaver" ilmus 2016. aastal.

Möödunud aastal võitis Nobeli kirjanduspreemia üllastuslikult muusik Bob Dylan uue poeetilise väljenduslaadi loomise eest Ameerika laulutraditsioonis.

Nobeli kirjanduspreemiat antakse välja alates 1901. aastast Rootsi Akadeemia poolt ning sellest on saanud üks olulisemaid preemiaid kirjandusmaailmas. Lisaks tunnustusele kaasneb auhinnaga ka 900 000 dollari suurune rahaline preemia.