Mait Agu tantsustipendium läks Jaroslav Galitskile ja Virve Kurbelile

27. septembril pidas sünnipäeva Mari Saat, üks omanäolisemaid eesti kirjanikke. Saat on viljakas autor, tema sulest on pärit romaane, jutustusi ja novellikogusid. Seekord tahaks aga rääkida tema lasteraamatust „MINA ISE“, mis ilmus peaaegu 30 aastat tagasi, 1988. aastal.

Reet Linna tegi "Prillitoosis" intervjuu värske EMTA rektori ja piansti Ivari Iljaga, kes sõnas, et Eesti on hea näide riigist, kus muusikapäeva on järjepidevalt tähistatud.

Riigikantseleis koguneb täna, 3. oktoobril esmakordselt ruumiloome ekspertrühm. Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõuniku Indrek Rünkla sõnul on oluline, et ruumiloome jõuaks ka Eestis pärast pikka ooteaega süsteemsematele alustele.

Muusikapäeva puhul said kokku heliloojad Elis Vesik, Peeter Vähi ja Ekke Västrik, et rääkida nüüdismuusikast.

Virve Kurbel on pedagoog ja ajaloolise tantsu asjatundja, rahvatantsuansambli Kullaketrajad ning ajaloolise tantsu ansambli Saltatores Revaliensis kunstiline juht. Omaaegse Tallinna Pedagoogilise Instituudi tantsupedagoogina lõpetanud Kurbel alustas ajaloolise tantsuga tööd 1991. aastal. Ta on töötanud ka õppejõuna koolides, kursustel ja vabariiklikel seminaridel.

