Eesti võib saada ruumivoliniku

Riigikantselei juures kooskäiv ekspertrühm peab aasta jooksul jõudma kokkuleppele, milline peaks olema see kompetents, kes vastutab avaliku ruumi planeerimisotsuste eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ekspertrühm leiab, et seeläbi võib hinnata paremini ruumiplaneerimise mõju ja kulukust. "Praegu räägime aktiivsemalt ruumivoliniku kohast, aga üks teine asi, mis on väga vajalik ja oluline, mulle tundub, on mõte ruumiseadusest. Et kui meil räägitakse ehitus- ja planeerimisseadusest ja transpordiasjad on hoopis kusagil mujal ja looduskaitsjad on veel neljandas kohas, siis tegelikult oleks vaja üht üldist seadust, mis võtaks ruumi kokku," rääkis riigikantselei strateegiabüroo Marten Kaevats.

Ruumivoliniku ülesandeid võib täita ekspertide kogu, ametkond või linnaarhitekt.