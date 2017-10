Lätis esietendub ooper Turaida Roosist

Läti läheneva sajanda aastapäeva puhul pühendatakse kevadine ooperifestival täielikult Läti heliloojate viimase aja loomingule. Alanud hooajal annavad lätlased külalisetendusi Estonias ja eestlased omakorda Riias, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Turaida on eestlaste populaarsemaid sihtkohti Lätis ja 1620. aasta sündmustest jutustav legend kaunist tütarlapsest Maijast ehk Turaida Roosist, kes ohverdas oma elu armastuse nimel, on Lätist kaugemalgi hästi teada. Sestap on ooper "Turaida Roos" Läti rahvusooperi laval seni nähtule põnev lisa koos Läti üha tuntuma helilooja Zigmars Liepinši muusika ja rahvusooperi solistidega. Libreto autor on Kaspars Dimiters.

"Mind võluvad selle loo ja legendi juures kirglikkus ja põnevad tegelaskujud. Need kõnetavad mind kõige rohkem. Läti kirjanduses või ka ajaloos pole just palju sellist materjali," rääkis Liepinš.

Turaida Roosi lugu Läti rahvusooperi laval on märgiline kõigi lätlaste jaoks ja mitte ainult riigi läheneva juubeli pärast. Kurva saatusega Maija legendi on põlvest põlve edasi jutustatud, ja kuigi pisut erinevalt, on põhisisu jäänud samaks. Turaida Roos on varem nähtud ooperi Roosist ja verest edasiarendus.

"Loomulikult on selle loo põhisisu armastus, ausus ja usaldus. Need on olulised väärtused," ütles Liepinš.

Läti heliloojad on viimasel ajal kirjutanud häid oopereid ja praegu valmistatakse neist Riias ette ooperifestivali.