Kristina Õlleki ja Diana Tamane teosed jõuavad väliskogudesse

Žürii lähtus reast kriteeriumitest, võttes arvesse nii originaalsust kui meediumiga eksperimenteerimist, objekti kvaliteeti kui kontseptuaalset ideed ning kunstniku viimase aja loomingut.

Žüriisse kuulusid Shoair Mavlian (Tate Modern), Thomas Seelig (Fotomuseum Winterthur), Anu Allas (Kumu) ja Karin Laansoo (EKKAK/ Outset Eesti). Välisliikmed tutvusid paari päeva jooksul Tallinnas Fotokuu programmi näitustega, käisid kunstnike ateljeedes ning süvenesid vestluste ja kohtumiste abil Eesti kaasaegse kunsti välja.

Fotokunstnik Kristina Õlleki installatsioon “WHEN YOU HAVE THE OBJECT ITSELF IN FRONT OF YOUR EYES / Poppositions” (2017) käsitleb ruumi, pildi ja objekti vahelisi suhteid. Žürii hindas teose kaasaegsust, tehnilist vormistust ja kunstniku akadeemilist professionaalsust. Kristina Õllek (1989) on Tallinnas elav ja töötav kunstnik, kes keskendub peamiselt fotograafiale, video- ja installatsioonikunstile. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna magistriõppe ning täiendanud ennast Rotterdamis Piet Zwart Instituudis ja Berliinis Kunsthochschule Berlin-Weissensee’s. Õlleki teosed on valitud rahvusvaheliste kuraatorite poolt tänavu kahele Tallinna Fotokuu põhiprogrammi näitusele ning oktoobris avaneb tal koos Kert Viiartiga Hobusepea galeriis näitus “You Know You’ve Become Part of the View".

Diana Tamane on teoses “Blood Pressure” (2016) loonud oma vanavanaemast portree fotode kaudu, mida vanavanaema kasutas vererõhu üles kirjutamisel märkmepaberina. Shoair Mavlian tõstis teose puhul esile huvitavat ja eksperimentaalset lähenemisviisi portreefotole ja oma lähedase mälujälgede jäädvustamisele.

"Tamane teos viitab kontseptuaalse fotokunsti ajaloole ja leitud fotode kasutamisele, rääkides samas sügavalt isiklikku lugu, mis on üheaegselt nii lõbus kui köitev,” märkis Mavlian. Diana Tamane (1986) on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja LUCA kunstikoolis Brüsselis fotograafiat ling läbinud HISK-i residentuuri Gentis. Oktoobri lõpus avaneb Tamanel isikunäitus Pariisis Shuttle 19 galeriis ja ühisnäitus Mark Raidperega Brüsselis Sint-Lucas galeriis.

Žürii rahvusvahelistest liikmetest töötab Shoair Mavlian Londoni Tate Modern Muuseumis kuraatori rollis peamiselt fotograafiaga seotud näituste, väljapanekute ja ostudega. Mavlian teeb tihedat koostööd muuseumi Fotograafia Ostukomiteega (Photography Acquisitions Committee), mille eesmärk on Tate’i fotokollektsiooni täiendamine. Thomas Seelig on Šveitsi Winterthuri fotomuuseumi direktor ning kuraator, kelle tööülesannete hulka kuulub ka muuseumi kogude kureerimine.

Maailmapraktika kohaselt läbivad muuseumile kingitavad teosed sama põhjaliku valikuprotsessi kui kogusse ostetavad teosed. Millistesse kogudesse kunstnike teosed jõuavad, selgub 2018. aastal.