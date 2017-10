Iiris Viirpalu: veeuputuse narratiiv on tänase globaalse kriisi kontekstis aktuaalne

"NO99 lavastus "Revolutsioon" "Sajandi loo" sarjas töötas eelkõige teemapüstituse kohalt," ütles kriitik Iiris Viirpalu saates OP. "Just see, kuidas oli liigutud algselt revolutsioonilt, mida pealkirja järgi võinuks oodata, inimeseülesele tasandile tänu Hasso Krulli eeposele, mis oli lavastuse aluseks.

"Lavale tulid töölised, kuna NO99 sai endale 1910-1920 kümnendi," märkis Viirpalu. "Töölised on seal muidugi mõjus kujund arvestades revolutsiooni konteksti ja tollast ajaloolist maastikku. Aga see kujund hakkas minu jaoks tööle hoopis tänapäevases võtmes. Kui suvel sai tõstetud teemat nagu õmblusteta ühiskond, siis laval nähtav (tõmblevad töölised - VV) tõi mõttesse sõnapaari nagu tõmblustega ühiskond. Sest kui me vaatame tänast kultuurimaastikku ja ühiskondlikku pilti, siis iga kogukond tirib oma suunas."

"Palju on vastandumist, rabelemist, üle rapsimist, kultuuri- ja ühiskonnaülesest harmooniast või üldisest taotlusest on puudu," rääkis Iiris Viirpalu. "Ja see haakub Hasso Krulli eeposega. Meile näidatakse sellist revolutsiooni, mis on seotud inimese mõjuga keskkonnale ja loodusele, võibolla ka sellist revolutsiooni, mis saab alguse loodusest, mis mässab ja reageerib selle vastu, mida on inimtegevus praegu ökosüsteemide tasakaalu suhtes on teinud. Maailmalõpu ja veeuputuse narratiiv on tänase globaalse kriisi kontekstis ülimalt aktuaalne."

