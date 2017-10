Raivo Vare: probleem, mida näidatakse laste silme läbi, on tegelikult vanemate peas

"Kogu probleem, mida filmis näidatakse laste ja noorukite silme läbi, on tegelikult vanemate peas," tõdes Raivo Vare ja lisas, et just lasteaiaepisoodid on vanemate arusaamadega seotud. "Lapsed kohanevad väga hästi, nendega ei ole probleemi."

"Lasteaed peaks olema eestikeelne ja keelekümbluslik, vajadusel vene kultuuri elementidega, see on korraldamise küsimus," selgitas ta. "Omaette väärtus on ka keeleoskusega lasteaiakasvatajad."

Varele läksid filmist "14 käänet" eriti hinge Ksenia jõuline natuur ning nooruk, kes rääkis väga arukalt enda identiteediprobleemist.

"Paljud lapsed arvavad, et venelased on vaenlased, ning see on mõtteviis, mis peaks lõppema," selgitas Dirk Hoyer ja tõdes, et "14 käänet" on esimene film, mis näitas, kui tähtis on perekonna motivatsioon.

"Ma arvan, et see on ka filmi väike skandaal, sest lasteaiaõpetajad teevad nii head tööd, aga neil on väga väike palk."