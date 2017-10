Arvustus. The Horrorsisse sisenes gruuv

The Horrors on terve oma arengu vältel püüdnud algset garage-rähma pisihaaval maha raputada ning jõudis nüüd kunagisest šokisektsioonist delikaatsete sammudega sinnamaani, et suudab rocki agressiooni päris edukalt elektroonikasse üle kanda. Aga bänd kaotab seejuures ka suhteliselt lõplikult oma kunagise omapära. Vaid Faris Badwani näiliselt vaoshoitud, aga sisepingeid reetev vokaal hoiab minevikupilti hinnas. Hea uudis on see, et ülekandeprotsessi käigus, ehk tahtmatultki, tuli kaasa gruuv.

Kõige rohkem taltsutamatut räbu oli loomulikult The Horrorsi debüüdil, kõige rohkem meeldejäävaid meloodilisi motiive kraut-shoegaze´isel "Primary Colours´il". "Skyingu" helipilt paistis juba oluliselt puhtam, täiustades inglise rocki kaanonit paari mitmekülgse hitiga. Suhteliselt sihitu "Luminous´i" peegelsile kitarridega tantsumuusika aga laotus ühtlase kahvatu massina avarale malbuse väljale ja kadus kähku igavikku. Mul on endiselt raske mõista The Horrorsi viimase albumi fenomeni osa muusikasõprade seas. Võib-olla hoiab see poolsoojana käest lipsavat mälestust alternatiivrocki kuldajastust.

Igal juhul uue plaadiga oli vaja hägust välja tulla, see pidi olema konkreetne. Ja see ongi väga konkreetne, aga mitte oma põhisõnumilt, emotsionaalselt löögilt, vaid pigem gruuvi ümbritsevalt, elektrooniliste nüanssidega peenetundeliselt kontuurilt. Produktsioonilt on see nende kõige popim, kõige täiuslikum album, lookirjutuselt kindlasti mitte.

Uus Horrors on kui nurkadest voolujoonelisemaks nüsitud, kontrollitud, madchester´i lötakusega edastatud Gary Numan ("Hologram"), lotendav tamburiinipalagan ("Press Enter To Exit"), nagu korrale kutsutud ja ülikonda riietatud The Brian Jonestown Massacre. Aeglase astumisega noise-blues ("Machine"), minimalistlik digikaebelaul ("Ghost"), mis kasvab post-rocki võtmes ülevalt painavaks kosmikaks.

Kõik on osavat disainitaju pakkudes maitsekalt müraseks produtseeritud. Sündid võimutsevad, kuigi nende saundid on snoobilikumale muusikarahvale juba üsna vanamoelised ja läbi terve plaadi veel korduvkasutuses. Liig turvaline ehk. Teisalt on see lihtsalt Badwani vabakavaliseks soleerimiseks mõeldud padi, mis pisematel hetkedel laulja vokaali tavalisest veelgi hüljatumaks sunnib ning toekamatel enesekindlamaks skandeerimiseks soodsa pinnase seab. Aina enam on The Horrors Badwani personaalne sõu.

Tema laul ei otsi üldiselt meloodiaid, vaid püüab juhuslikuna tausta sisse sulanduda, paiguti unesegaselt jutustades nagu Morrissey, vahel teatraalsemalt nagu Robert Smith. Jääb ühtäkki meditatiivse nakatavusega suvalist fraasi kordama, millest kujuneb leebelt mällu sööbiv passiiv-agressiivne hook.

"Point Of No Reply" üritab praegu laialt levinud sumeda isarocki laineharjal näidata, et raadiosse saab erinevalt pastoraalsest The War On Drugs´ist endiselt ka süntpopi edevuse ja post-punk´i kulunud salapära abil müüa. Saladuslikkuse loori omakorda kergitades paotab The Horrors ka britpopi poolakustilist-luulelist poolt a la The Verve ("Gathering"). Nii on see kooslus vahest ainuke aktiivselt tegutsev toode, milles väljendub Briti bändimuusikakultuuri genealoogia võimalikult rikkalikult.

"Something To Remember Me By" lõpetab albumi sooritusega, mis kontekstiväliselt mõjub kergelt kaduva popviisina. Kuid siis vaatad seda jessekanda´likku kaanepilti, tuled mööda mälujooniseid kiirkorras albumist veel korra läbi, jääd varasemate plaatide peale mõtisklema, ja kõrvalmõtted hakkavadki tasapisi esialgset primitiivsust legitimeerima. Oma pealkirjale kohaselt sööbib lõpulaul nii pikemaks ajaks teadvusse. Seda võimaldab paljuräägitud, aga oma individuaalse natuuri tõttu muusikas raskesti tabatav nostalgia-meeleolu. Oli see nüüd mingi irooniline vingerpuss või The Horrors tahabki, et neid sedasi mäletataks?