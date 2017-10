Märt Avandi mängib Jaak Joalat

27. septembril pidas sünnipäeva Mari Saat, üks omanäolisemaid eesti kirjanikke. Saat on viljakas autor, tema sulest on pärit romaane, jutustusi ja novellikogusid. Seekord tahaks aga rääkida tema lasteraamatust „MINA ISE“, mis ilmus peaaegu 30 aastat tagasi, 1988. aastal.

Reet Linna tegi "Prillitoosis" intervjuu värske EMTA rektori ja piansti Ivari Iljaga, kes sõnas, et Eesti on hea näide riigist, kus muusikapäeva on järjepidevalt tähistatud.

Eestis on taas ehitusbuum. Nii Tallinnas kui Tartus on üksikute majade kõrval võetud luubi alla ka linna kõige magusamad kohad – Tallinnas mere äär, Tartus Emajõe kaldad. Hea tava kohaselt korraldatakse erilisel kohal parima lahendi leidmiseks arhitektuurivõistlus. Ega paremat protsessi parima tulemuse saamiseks ole leiutatud kui panna arhitektid omavahel mõõtu võtma.

Teistes rollides astuvad üles Saara Kadak (Rakvere Teater), Maria Annus (Vanemuine), Katrin Pärn, Juss Haasma, Tambet Seling (Endla), Janek Joost ja Priit Strandberg (Vanemuine). Muusikavaliku keskmes on Joala Radari perioodi laulud ning neid tõlgendab Robert Linna ansambel Lexsoul Dancemachine. Lavastaja on Robert Annus (Eesti Draamateater), dramaturg Ivar Põllu, kunstnik Ott Kangur (Ugala), kostüümikunstnik Kristiina Põllu ning valguskunstnik Rene Liivamägi (Ugala).

Dramaturgi ja Tartu Uue Teatri loomingulise juhi Ivar Põllu sõnul pole see lavastus mitte ainult Jaak Joalast: “See on üldistus tervest plejaadist Eesti muusikutest, omamoodi kremli ööbikutest, kes nõukoguliku meelelahutustööstuse masinavärki töös hoidsid ja kuulsust nautisid.”

Tartu Uue Teatri sõnul on Kreenholmi tehas kõige õigem paik, kus tuua välja lavastus Jaak Joalast. Kreenholmi manufaktuur asub saarel, Eesti ja Venemaa vahel, seda ümbritseb kuivanud jõesäng, milles voolab kaks korda aastas unustuse jõgi. Kus olekski parem koht, et tuua publikuni lavastus eesti ja nõukogude superstaarist Joalast kui mitte Narvas Joala tänavas, kahe maailma vahel, küsivad tegijad retooriliselt.

