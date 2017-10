Andrei Liimetsa filmikommentaar: hääl ja empaatia

Valimistepäevani jääb vähem kui kaks nädalat. Kes silmad vähegi lahti hoidnud, on ilmselt märganud, et tänaseks on jõutud kampaaniatega faasi nimega hirmutamine. Kui ei vali meid, saab maailm õige pea otsa. Kui valite nemad, läheb eesti meel ja eesti keel oktoobris kõige kaduva teed.

Harjumuspäraseks on saanud, et kõige jõulisemalt lajatatakse lauale vene kaart. Anna oma hääl meile, sest kõik sinu vene emakeelega naabrid valivad kellegi teise, keda sina ju ometi ei taha. Häältesaagile orienteeritud külma kalkulatsiooni taha soojust ei mahu. Empaatia ja inimlikkusega valimisi ei võida.

Kunstiga on õnneks teisiti. Kunst ei otsi hääli, kunst ei konkureeri, kunst ei pea tingimata vastanduma. Ajal, mil äärmuslikumad keeled kuulutavad "ideoloogiliste" ja "küündimatu kunstilise tasemega asutuste" nagu NO-teater peatset lõppu, pakub kunst pelgupaika ja katset mõista. Puhta empaatiakatsetuse osas pole siin vastast filmimeediumile, mis pakub võimalust kinotooli pehmuses mõneks tunniks ennast kogu täiega kellegi teise jalanõudesse asetada.

Kui see aeg ja tahtmine võtta, võib selguda, et hääle taga on inimene. Ja Marianna Kaadi dokumentaalfilm "14 käänet" näitab ilmekalt, et inimene pole mitte ainult võõra hääle, vaid ka võõra keele taga. Just tuttavast venekeelsest kodust ja kultuuriruumist otse võõrasse eesti keele kümblusklassi satuvad filmis lapsed. Vaataja ette asetatakse laste ja nende vanemate hirmud, lootused ja mõtted.

Vahest kõige mõtlemapanevam stseen on kohe filmi alguses, kui üks noormees, kes alles otsib oma kohta elus, ütleb välja, et ta ei tunne end ei eestlase ega venelasena. Elad Eestis, räägid vene keelt, aga oled omadele võõras ja võõrastele oma. Kui sedagi. Samadest kultuurilistest ja eksistentsiaalsetest hirmudest räägib ka Ivar Murru hiljutine dokumentaalfilm "Tuhamäed". Mõlemat mainituist tasub vaadata juba üksnes empaatiaharjutusena inimeste suhtes, kellest ühiskonnas kergesti mööda vaadatakse.

Üksinduseks teiste keskel pole muidugi tarvis rääkida võõrast keelt. Piisab ka lihtsalt iseendaga pahuksis olemisest, nagu näitab Andres ja Katrin Maimiku "Minu näoga onu" – lugu sõnastamata painetest, kaduma läinud lähedusest ja isade-poegade keerulistest suhetest. Kui Maimikud lõõbivad ja torgivad sageli elu absurdsust, peegeldub ka nende linaloost ennekõike humanistlik soov mõista ja hoolida.

Väikeriigi kultuuripoliitika kirumine on vähese rahastatuse tõttu riigi ja kultuuriloojate suhetesse sisse kirjutatud. Nimetatud filmide põhjal tundub mulle aga, et kultuuriga tehakse sageli paremat poliitikat kui poliitikas endas, ja poliitikas võiks olla kaugelt rohkem kultuuri. Sealhulgas sellist, mis ei püüaks hirmutada ja lahutada, vaid mõista ja liita.