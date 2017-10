Filmimuuseumi kuraator Katrin Sipelgas: kaasaegsest filmist on säilinud vähe kavandeid

Filmimuuseumi ekspositsiooni koostamise taga on aktiivsed filmitegijad, kes oma töökogemuste ja teadmiste põhjal muuseumikülastajatele filmi tegemise ja ajaloo baasteadmised kätte annavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuraator ja filmirežissöör Jaak Kilmi selgitas, et näitus on koostatud põhimõttes, kus kõigepealt on idee ja stsenaarium, siis on filmi ettevalmistus, võtteperiood, järeltöötlus, esilinastus, turundus ja nii edasi. "Sa saad teada, kuidas filmitegemine käib ja kuidas see on käinud läbi ajaloo."

Lisaks interaktiivsetele atraktsioonidele pakuvad äratundmisrõõmu filmidest pärit esemed ja kavandid, mida oli kuraator Katrin Sipelga sõnul väga keeruline koguda. "On olemas kavandeid arhiividest, mitte palju, aga Tallinnfilmide ajast säilinud," sõnas Sipelgas ja lisas, et kui me rääkida kaasaegsest filmist, siis nende kavandeid on säilinud väga vähestel kunstnikel. "Suur osa on kas kaduma läinud, tehtud käsitsi ja pole digiteeritud või ei ole enda jaoks säilitatud."

Filmimuuseumi ekspositsioon põhineb peamiselt Eesti filmidel, sest välismaiste filmidega seonduvaid materjale on autoriõiguste tõttu väga keeruline kätte saada. Hetkel ootab filmimuuseum aga tükikest James Bondist.

Muuseum asub Maarjamäe lossi pargis ning on avatud teisipäevast pühapäevani kell 10-18.