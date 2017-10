"Sirgu Eesti" viib rännakule, näitusele ja lõpuks ka etendusele

Õhtu algab labürindilaadse rännakuga läbi Rahvusraamatukogu varjatud soppide. Sellele järgneb üllatusnäitus, mille peategelane on vähetuntud teatrimees Ernst Meel, kelle pärandit - rahvuslikku suurt vaatemängu - püütakse elus hoida õhtu kolmandas osas mängitavas draamas.

Lavastaja ja autor Aare Toikka ütles "Aktuaalses kaameras", et nende lugu räägib rahvast, riigist ja erakondadest ning inimesest nende keskel. Indrek Hargla monoloogist alguse saanud draama keskne tegelane on salapärase saatusega poliitik ja advokaat Artur Sirk.

"Meie lavastuse puhul on ka nii, et ulme ja tõsielu piir on kusagil kahe vahel ja seda peab mõistatama," sõnas lavastaja.

Rahvusraamatukogu ja VAT teatri koostööpartner on Labürintteatriühendus G9, kelle vedada on lavastuse esimene osa ehk rännak, mis peaks vaataja ette valmistama puandiks ehk draamaks. Osatäitja Henry Griin sõnas, et kunagi oli ka plaanis tutvustada võimalikke erinevaid alternatiivajalugusid. "Praegu on see jäänud metafoorseks ja kaudseks, aga rännak tutvustab teemat, mis tuleb lahtirääkimisele teises vaatuses."

Lavastust Sirgu Eesti esitatakse kümme korda Rahvusraamatukogus, esietendus toimub 5. oktoobril.