Berliini riigiooper avati pärast seitse aastat kestnud remonti

3. oktoobril taasavati hoone Robert Schumanni suurvormi "Stseenid Goethe Faustist" esietendusega. Taasavamisetendusel oli kohal nii kohalik kultuurieliit, aga ka Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier ja liidukantsler Angela Merkel.

Berliini ooperisõber Ronald Schmidt sõnas, et ta käis kostüümiproovis ning talle väga meeldib otsus, et remondiga muudeti hoone kõrgust. "Akustika on nüüd suurepärane ja kõik vajalik on kuulda," sõnas ta ja lisas, et publik on väga rahul, sest lauljaid kuuleb hästi.