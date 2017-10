Rakveres toimub Eesti esimene seksuaalvähemuste filmifestival

"Inimesi, kes leiavad, et tegemist on vajaliku asjaga, on päris palju, mida näitab ka see, et pileteid ostetakse küllalt palju," sõnas Soomelt ja lisas, et kuigi Rakvere linnavalitsus neid ei toetanud, on neil ka teisi toetajaid. "Selle taha asi ei jäänud."

Korraldaja Teet Suure sõnul toimub festival Rakveres, kuna neil on linnaga isiklik side. "Me tunneme kohalikke olusid päris hästi ning Rakveres saab see üritus kahtlemata suuremat kõlapinda kui Tallinnas."

"Festivali kavas on maailma kinokunsti tippteosed, erisus on see, et kui tavapärane draamafilm lahkab mehe ja naise vahelisi suhteid, siis meie filmides on need inimesed samast soost," selgitas Soomelt.

Saates rääkisid korraldajad lähemalt ka filmidest "Milk", "Brokebacki mägi", "Õnnistatud maa" ja "Pöörased jõulud".

Feastheart festivali filme saab näha Rakvere teatris 6. kuni 8. oktoobrini. Loe lähemalt siit.