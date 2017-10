Lasterikaste perede lapsed teevad oktoobris kunstiga tutvust

Kunstikuu patroon Epp Maria Kokamägi leiab, et kunstiarmastus aitab lapsel kasvada paremaks inimeseks. Noorest saab kunsti abil see, kes loob, mitte lõhub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle meeldib joonistada, sest siin saab igasuguseid muinasjutte ja ise enda fantaasiat teha," rääkis Ron Edward, kes joonistas puu ja koera.

Tegelikult olid loomad inspiratsiooniks ka teistele noortele kunstnikele. Idee saadi eelnevast vestlusest kunstnikuga, kus oli juttu, kui tähtis on märgata meie ümber olevat loodust.

"Ma käin Haapsalu kunstikoolis ja ma joonistasin hobuse," tutvustas Arianna Lisee, kes soovis väiksena endale hobust saada.

Epp Maria Kokamägi ütles, et laste kunstihuvi kultiveerimine on väga oluline ja vanematel on siin tähtis roll.

"Kõik väikesed lapsed armastavad tegelikult joonistada, aga millegipärast hiljem see kaob ära, vajub ära see huvi ja kui suured inimesed ei oska seda sädet hoida elus, siis see kaob jäädavalt ja me võime kaotada väga palju talente niimoodi," rääkis Kokamägi.

Eesti Lasterikaste Perede Liit korraldab oktoobris mitmel pool Eestis kokku üle 30 kunstiteemalise õpitoa.