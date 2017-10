Rahvusraamatukogu ülevaatenäitusel "In brevi" saab näha haruldasi teoseid

Näitus annab ülevaate Eesti Rahvusraamatukogu kogudes leiduvatest konserveeritud haruldastest köidetest, koloreeritud maakaartidest, mõningatest käsikirjalistest materjalidest, fotodest ning vasegravüüridest. Näitusel eksponeeritavad tööd on teostatud restaureerimiskeskuse töötajate poolt viimase 30 aasta lõikes.

"Näitusel on eksponeeritud orienteeruvalt 150 trükist, mille taastamisele on pühendatud ohtralt teadmisi, materjali uuringuid aega ja oskusi. Kultuur on sotsiaalne fenomen ja igale kultuurile on omane kultuuriväärtuste säilitamine kultuurilise identiteedi säilimise eesmärgil. Kultuuripärand hävib pidevalt läbi materjalide loomuliku vananemise ja lagunemise ning on vägagi mõjutatav keskonnateguritest. Kultuuripärandi säilivuse tagamisel mängib olulist rolli konserveerimistegevus, mis on dünaamiline ja pidevalt arenev ning muutustes eksisteeriv valdkond, kus uued meetodid, tehnoloogilised protsessid ja materjalid sulanduvad traditsiooniliste käsitöövõtetega. Rahvusraamatukogus on tegeletud trükiste ja kirjasõna ennistamisega pool sajandit," ütles restaureerimiskeskuse juhataja Kadi Kiipus.

Näitus toob raamatukogu sügavustest vaatajani unikaalsed ajaloohõngulised haruldused. Kõige vanem taastatud trükis on Liivimaa kaart "Europae tabula octava" aastast 1541; kõige vanem restaureeritud originaal renessanssköide on "Epistolae decretales summorum pontificum" aastast 1570; kõige vanem konserveeritud raamat on "C. Plinii Secundi historiae mundi libri triginta septem..." aastast 1548.

Näitus on avatud 6. jaanuarini 2018. Näituse koostavad Riina Ilomets ja Kadi Kiipus, kujundab Kadi Kiipus.