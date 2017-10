Jõulujazzi kavas on muusikat ragtime’ist flamenconi

Inglismaa muusika värskeid trende esindavad laulja ALA.NI ja pianist-laulja-helilooja Tom Adams. Soome vabariigi 100. sünnipäeval esineb põhjanaabrite populaarsem folkbänd Värttinä, kelle kontserdi külaliseks on Kadri Voorand.

Kolmapäeval lõppenud pimemüügi ajal müüdi 799 Jõulujazzi piletit ning populaarsemateks ostudeks kujunesidki festivali peaesinejate kontsertide piletid. Jõulujazzi staari, võluva laulja Stacey Kenti kavas on inglise, prantsuse- ja portugalikeelsed laulud, mida ta esitab koos multiinstrumentalist Jim Tomlinsoni ja Estonian Dream Big Bandiga 2. novembril Nordea Kontserdimajas.

Trummiäss Simon Phillips tuleb 30. novembril Jõulujazzile oma värskelt ilmuva albumi ja ansambliga Protocol IV. Legend on mänginud 21 aastat Toto ansamblis, esinenud koos Mike Oldfieldiga, tema haaravat trummimängu võib kuulda Jeff Becki, The Who ja teiste kuulsuste heliplaatidel. Simon Phillips vaimustas Jazzkaare kuulajaid ka viis aastat tagasi Hiromi trios. USA laulja ja trummar Vinx esines 18 aastat tagasi Jazzkaarel ansambliga Jungle Funk täismajale, nüüd on muusikul valmis saanud värske gruuvi kava.

Täpselt Soome Vabariigi 100. sünnipäeval astuvad Kultuurikatlas kontserdiga üles põhjanaabrite pärimusmuusika legendansambel Värttinä ja meie Kadri Voorand. Jõulujazz kutsub avastama uusi ja erilisi artiste Ühendkuningriikidest – intiimne ja maagiline ALA.NI ning pianist ja hõbehäälne tõusev täht Tom Adams teevad esmatutvust Eesti kuulajaga.

Poola virtuooside duo Marcin Maseck ja Jerzy Rogiewicz juhatab kuulaja läinud sajandi algusaegadesse, mil ilma tegid ragtime ja tummfilm. Duo muusikaline huumorisoon on ammendamatu, vanaema pianiinot Marcinil küll kaasas pole, kuid tema krutseid täis ragtime’id vaimustavad kindlasti.

Klassikalisemat jazzi saab nautida Reigo Ahvena trio esituses, kus lööb kaasa Soome üks tippmuusikuid Jukkis Uotila, kes seekord demonstreerib klaverimängu meistriklassi. Moodsa jazzi fännidele on maiuspalaks Jochen Rueckerti kvarteti kontsert, kus teevad kaasa tänased jazzitipud, teiste seas ka saksofonistaar Mark Turner. Afro-Kuuba rütmirikas muusika kõlab EMTA Big Bandilt Jere Laukkaneni juhatusel. Latin Grammiga pärjatud Argentiina juurtega kitarrist-laulja Hernan Romero ammutab oma loominguks ainest flamencost ja Ladina-Ameerika rikkalikust rütmivaramust, koos hispaania lauljatari- löökpillimängija Carmen Estevezi ja leedu tippsaksofonisti Kestutis Vaiginisega annavad nad Euroopas kontserte nii trioga kui suure orkestriga.

Jimi Hendrixi 75. sünniaastapäeval aitavad kuulajail avastada legendkitarristi suure väega muusikat Jaak Sooäär, Robert Linna, Henno Kelp ja Kristjan Kallas, kes annavad Eestis 6 kontserti. Lauljatar Hedvig Hanson paitab kuulajate kõrvu uue albumi “Talvine soojus” armsate lugudega ja heade muusikutega viiel kontserdil. Vaimulikust muusikast on inspiratsiooni saanud saksofonisti-helilooja Maria Fausti bändi Sacrum Facere kava, mis sedapuhku on täienenud mitme uue looga ja kõlab koos oreliga Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Mari Kalkuni uus album “Ilmamõtsa” sõlmib kokku võru folkloori ja puistab vürtsiks neenetsi luuletaja Juri Vella kirjutatud sõnadele lugusid.

