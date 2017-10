Sõnasäuts. Lüüme kumab edasi

"Plekktrummi" saatekülaliseks oli Stanfordi Ülikooli emotsioonideuurija, psühholoogiateadlane Andero Uusberg, kellega arutleti selle üle, mis on emotsioonid ja kuidas need meie igapäevaelu mõjutavad.

27. septembril pidas sünnipäeva Mari Saat, üks omanäolisemaid eesti kirjanikke. Saat on viljakas autor, tema sulest on pärit romaane, jutustusi ja novellikogusid. Seekord tahaks aga rääkida tema lasteraamatust „MINA ISE“, mis ilmus peaaegu 30 aastat tagasi, 1988. aastal.

Krzysztof Zanussi filmis „Imperatiiv” palub noor matemaatikaprofessor Jumalat: „Läkita mulle märguanne!” Mispeale vastasmaja katuselt libiseb lumelaam. „Ah,” puhkeb noor mees naerma, „see on ju ainult füüsika!” — Üks on fakt — ja teine tõlgendus.

Valimistepäevani jääb vähem kui kaks nädalat. Kes silmad vähegi lahti hoidnud, on ilmselt märganud, et tänaseks on jõutud kampaaniatega faasi nimega hirmutamine. Kui ei vali meid, saab maailm õige pea otsa. Kui valite nemad, läheb eesti meel ja eesti keel oktoobris kõige kaduva teed.

Tänane sõna on refereering Külli Habichti artiklist “Mis on lüümus ja kust see tuleb?”

Lüüme (kujul lyyme) on uudissõnana välja pakutud Aaviku 1932. aastal ilmunud brošüüris “100 uut tyvisõna”. Seal leidub lyyme kõrval ka tegusõna lyymima ‘läbi paistma’. Aavik on lisanud mõlemale uudissõnale siiski küsimärgi, väljendamaks oma mõningast kahtlust nende sõnade kirjakeelde sobivuses.

