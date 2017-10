Arvustus. "Tugevam": kaine biograafiline draama

Inspiratsioonilise draamana müüdav David Gordon Greeni ("Pineapple Express", "All the Real Girls", "Joe") "Tugevam" mõjub žanrilisest taustast hoolimata üllatavalt siira ja mitmekesise sissevaatena traumaatilisse sündmusse. Film avab Bostoni maratoni plahvatuse taastumisprotsessi kaudu kannatanu Jeff Baumani (Jake Gyllenhaal) tõsielulise loo, uurides ühtlasi sündmuse mõju nii indiviidile, kogukonnale kui linnale.

Jälgides lootuse sümboliks kujunenud Baumani – jaeketis töötava tavalise 20ndais eluaastais Bostoni lihttöölise – sattumist rünnaku ohvriks ja eelkõige sellest taastumise protsessi harutab "Tugevam" lahti peategelase suhteid tüdruksõbra Eriniga (Tatiana Maslany) ja perega, meedia tähelepanu alla sattumise mõju ja sündmuse tekitatud muutusi peategelases.

Jeff Baumani (Bret Witteri kaasabil) kirjutatud memuaaril põhinev film ehitab süžee üles elulähedaselt ja ilustamata. Gyllenhaal mängib vastutustundetu ja alkoholist leevendust otsiva, teisalt humoorika ja südamliku peategelase eluliseks jõulise esitusega, samal ajal kui haiglas töötava ja Bostoni maratonil osalenud empaatilist ja ratsionaalset Erinit kehastav Tatiana Maslany teeb emotsionaalselt silmapaistva rollisoorituse.

Näitlejate kokkumäng ja kahe karakteri dünaamika kannavad filmi emotsionaalselt pinget, sellal kui düsfunktsionaalsete suhete kaudu alkoholismi kalduvate ja Baumani uuest staatusest võimalusi otsivate pereliikmetega kommenteeritakse seda, kuidas indiviidi tasandil avalduva tragöödia külge poogitakse hulgaliselt väärtusi, tähendusi ja ootusi. Tähendusi, millega Bauman on sunnitud oma isiksust vormides ja taastumist suunates suhestuma. Väärtusi ja ootusi, millega avalikkus püüab oma tundeid leevendada ja mõtteid struktureerida.

Vastuolu endas mitte kangelast leidva Baumani ning avalikkuse sümboliseeriva hoiaku vahel moodustab intrigeeriva fooni Baumani taastumisprotsessile, muutes filmi tüüpilisest kangelassaagast erinevaks. Kahjuks puudub visuaalset intiimsust taotlevast ja vormilt küllaltki konventsionaalsest linateosest julgus süvendada teemasid mõjuvamalt.

Julguse puudumine avaldub kurioosselt peategelase söakuse kasvus, mis kaldub sentimentaalsusse linateose viimases, Baumani arengut esile toovas kolmandikus. Päästab õnneks tundlik režissööritöö ning peategelaste loodud siiras atmosfäär, mis hoiab filmi fookuse selgena ning ennustab sarjast "Orphan Black" tuntud Tatiana Maslanyle põnevaid rolle filmimaailmas.

"Tugevam" on Jake Gyllenhaali kaasasutatud Nine Stories Productionsi esimene teos. Teravaid ja loomingulisi piire murdvaid indie-filme lubaval produktsioonifirmal on nimelt juba töös näiteks Denis Villeneuve'i ("Arrival", "Prisoners", "Sicario") ekraniseering Jo Nesbø krimiromaanist ning näitleja Paul Dano režissööridebüüt "Wildlife". Kuigi selles kontekstis tundub "Tugevama" püüd murda žanri piire haprana, on film siiski kvaliteetne näide keskmisest kainemast teemakäsitusest.



